所羅門群島總理：親中後遭「詆毀」 重申「不會被迫歸邊」

索加瓦雷在聯合國大會上發言時表示，自 2019 年與中國正式建立外交關係以來，他的國家遭受了「一連串毫無根據和錯誤的批評」，並指他們受到媒體「不公平的攻擊」和「誹謗」。





他指，這些待遇「威脅到我們的民主和主權」。





所羅門群島2019年是與台灣建交的，但在2019年改為北京建交。





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自此之後，與中國關係越來越密切，令美國以及其他擔心北京問題的西方國家感到震驚，認為會影響太平洋地區的安全。





索加瓦雷談到對中國的承認，指親北京的決定「是由民選政府通過民主程序達成的」，他再次呼籲所有人，尊重他們的主權和民主。





索加瓦雷強調，所羅門群島採取「不與任何人為敵，個個皆朋友」的外交政策，即是所羅門群島不會與任何針對他們或任何其他主權國家，以及威脅地區和國際和平的外部勢力或安全組織結盟。



所羅門群島不會被迫歸邊 所羅門群島總理索加瓦雷

他又說：「我們的奮鬥是為了發展我們的國家，我們伸出友誼之手，尋求與所有人真誠的合作與維持夥伴關係。」





太平洋島國地區已成為中美及其盟國地緣政治競爭的新戰場。





今年，在中國與所羅門群島簽署安全協議後，這種競爭愈演愈烈，引發外界對該地區軍事化的警告。



LISTEN TO With some help from Australia, villages on the Solomon Islands are tapping the market potential of coconuts and selling products around the world. SBS News 04/06/2019 03:52 Play

索加瓦雷此後似乎一再冷落美國，加深了美國的憂慮。





上個月，他在第二次世界大戰的紀念活動中，沒有出席原定與美國高級官員見面的計劃。





所國政府隨後亦沒有回應美國海岸防衛隊船隻的加油請求，並宣佈禁止所有外國海軍艦艇進入港口。





索加瓦雷獲邀參加下星期由美國總統拜登主持的太平洋島國領導人峰會，美國希望透過這次峰會，展示加強對太平洋地區的承諾。





拜登的印太地區首席政策協調員坎貝爾（Kurt Campbell）本週表示，他期待與索加瓦雷進行對話，並表示所羅門群島將在各種計劃中得益。





早前，一份洩漏出來的文件指，中國海軍艦艇正在這個戰略位置的群島進行補給，但中國及所國均指，根據安全協議，中國將不會在所羅門群島設立軍事基地。

