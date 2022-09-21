普京宣佈動員後備兵力 俄羅斯爆發最大規模反戰示威

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）昨日（9月21日）簽署法令，展開局部軍事動員，將徵召30萬名預備役軍人。





普京在全國電視講話中表示，支持國防部和總參謀部關於軍事動員的建議。他稱西方威脅對俄使用大殺傷力武器，而俄方在領土完整受到威脅時，會動用一切手段保護領土和人民。他指責西方不擇手段地意圖削弱、分裂和摧毀俄羅斯。





此舉引發當地部份適齡男性擔心無法離開，數據顯示機票預訂網站搜尋量激增，從俄羅斯起飛的國際機票價錢飆升，一度售罄。而俄國多個城市亦爆發示威，反對擴招兵員。



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9月21日，身上有「Z」主戰符號的警員在莫斯科拘捕一名反戰示威者。 Credit: Getty Images

俄羅斯人權媒體OVD-Info報道，這次示威已有至少1,332人在38個城市被捕，是自二月的戰爭以來，俄境內最大規模的反戰示威。





據報莫斯科一條主要商業街，至少50名示威者被全副武裝的防暴警察拘捕，而在聖彼得堡，一群示威者被警員包圍，然後逐個捉上一輛巴士。





當局指相關示威是「未經批准的集結」，已予以制止並拘捕「違法」人士，警方將會進行調查和作出起訴，最高可被判監15年。



「犯下大錯」

美國總統拜登（Joe Biden）在聯合國大會上發言譴責俄羅斯。他形容一個聯合國安理會常任理事國入侵鄰國，是無恥地違反聯合國憲章。





北約秘書長斯托爾滕貝格表示，普京簽署動員令是「犯下大錯」，只會升級衝突，意味著更多的痛苦和損失。他呼籲俄方透過撤軍和談判來結束戰爭。





烏克蘭總統澤連斯基接受德國傳媒訪問時表示，普京下令動員是因為俄軍士氣低落，很多派到烏克蘭的士兵逃跑。對於普京聲稱會使用一切手段來保護領土，他相信俄羅斯不會使用核武，強調不能屈服於威脅。



烏克蘭的親俄分離地區和俄佔地區，包括頓巴斯地區、頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松和扎波羅熱，將於星期五開始進行為期5日的「入俄公投」。普京已對此表示支持。





澤連斯基批評這些是假公投，烏克蘭不會承認結果，而烏軍會繼續戰鬥並解放領土。





在北京，中國外交部發言人汪文斌昨晚表示，中方在烏克蘭問題上的立場一貫明確，始終主張各國主權領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。

