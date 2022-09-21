普京引俄國逃逸潮？單程機票升至「天價」

普京頒布「局部軍事動員令」料再多 30 萬人參與俄烏戰爭

普京昨日在發表電視講話時宣布有關安排—即任何曾擔任職業軍人的人將會被徵召入伍。國防部長謝爾蓋紹伊古預計、將有被徵召參與俄烏戰爭的人數會再多 30 萬。





今次是俄羅斯自二戰以來首次發出的「軍事動員令」，亦是自七個月前俄烏爆發戰爭以來，俄羅斯宣布的最大軍事升級行動。普京亦同時指責西方國家，正有意摧毀俄羅斯；他亦警告，俄羅斯將不惜一切代價，保護他所稱的「領土完整性」。





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「我要向對俄羅斯發表關於戰爭言論的人強調，俄國亦擁有各種毀滅性武器，在某些地區，這些武器、甚至比北約國家的設備更先進。」





「如果俄國的領土完整性受到威脅，毫無疑問，我們將盡一切可能、保護俄羅斯及國民，而這項言論並非虛張聲勢。」





在普京發表講話前，俄軍在烏克蘭的行動多次遭遇挫折—包括，俄軍今個月在烏克蘭的一次反攻中被趕出他們早前已佔領的東北部地區，他們在烏克蘭南部的戰事陷入困境。



適齡俄男擔憂更廣泛徵召措施推高機票需求

據報，動員令亦引發部分俄羅斯適齡男性的擔憂，認為俄國邊界可能很快關閉、或者普京可能會宣布更廣泛的徵召措施，導致由昨日開始，從俄羅斯起飛的單程機票價格飆升，甚至有部份機票售罄。





根據Google的數據顯示，俄羅斯最受歡迎的機票昨日的搜尋量激增，從莫斯科前往容許俄國人「免簽證入境」的兩個城市—土耳其首都伊斯坦堡及亞美尼亞城市埃里溫的直飛航班昨日亦全部售罄。





從莫斯科飛往阿聯酋杜拜的最平機票，昨日售價升至超過30萬盧布（超過7,300澳元）。





克里姆林宮目前拒絕評論，是否會禁止受動員令約束的人，離開國境，但當局呼籲民眾，在頒布更明確的法規之前，大家應保持耐性。





俄國逃亡潮 Source: AAP / Darko Vojinovic/AP



俄羅斯旅遊局表示，至今未有對出境實施任何限制。





與此同時，一個名為OVD-Info的警察監察組織表示，據他們統計，在俄羅斯各地舉行的反對總統普京頒布部分動員令的抗議中，至少有 1,332 人在全國 38 個不同城市的集會上被拘留。





抗議活動亦是俄羅斯自 2 月宣布軍事干預烏克蘭後，爆發一連串示威活動中，規模最大的一次。





塞爾維亞航空公司運營的莫斯科-貝爾格萊德航班的機票在幾天內亦迅速售罄，塞爾維亞航空公司是除土耳其航空公司外唯一一家儘管受到歐盟航班禁限制，但仍維持飛往俄羅斯的航班的歐洲航空公司。





從莫斯科飛往伊斯坦布爾或杜拜的航班價格在幾分鐘內上漲，然後再次上漲，單程經濟艙票價高達 9200 歐元（13,600 澳元）。



烏克蘭回應動員安排：「意料中事」

烏克蘭總統澤連斯基的顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）向路透社回應動員令的消息時，指有關安排是「意料中事」，但亦是一個極不受歡迎的決定。





目前戰爭沒有按照莫斯科的計劃進行，在我的眼中，對方宣布動員令更似是試圖掩飾俄軍在戰場上失利的手段。 烏克蘭總統澤連斯基的顧問波多利亞克





澳洲外貿部一名發言人昨晚亦指，對俄烏戰爭的發展「深切關注」。發言人亦指，俄國一直聲稱要捍衛領土完整性的言論「並非事實」，普京威脅話要動用「一切手段」進攻，亦只是再一次誇大其詞的不負責任言論。





「俄羅斯應立即從烏克蘭撤軍，並停止對烏克蘭人民的非法和不道德的侵略。澳洲將繼續與烏克蘭政府及人民，站在同一陣線。」





聯合國在美國紐約舉行的世界領導人會議期間，各國繼續譴責俄羅斯入侵烏克蘭一事，以及他們有意在未來幾天內，在四個被俄軍佔領的烏克蘭地區，舉行是否願意加入俄羅斯的公投。





德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）亦在會議外的時間發表講話，指他認為普京的動員聲明，似乎是「垂死掙扎」，而「最新的動員決定只會讓一切變得更差。」





因為俄羅斯已無法贏得這一場邪惡戰爭，普京亦從一開始己經完全低估局勢，亦低估烏克蘭人環抗的力度和意志、及其盟友的團結和決心。 德國總理朔爾茨



