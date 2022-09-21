【聲援烏克蘭】澳洲向俄羅斯鋼鐵公司巨頭實施個人制裁

要點 澳洲已對俄羅斯鋼鐵巨頭阿布拉莫夫（Alexander Abramov）實施個人制裁

外交部長黃英賢（Penny Wong）上周簽署該項制裁文件

澳洲向俄羅斯鋼鐵和礦業公司巨頭阿布拉莫夫（Alexander Abramov）實施個人制裁，以示對烏克蘭的支持。





阿布拉莫夫是位億萬富翁，他是今年 4 月被澳洲列為制裁的 67 名俄羅斯寡頭之一，他其後向外交部長黃英賢採取法律行動，指有關制裁損害了他的聲譽。





外長黃英賢上星期簽署了一項制裁文書，延至今天（9月21日）上午才在立法登記冊上列出。



Advertisement

相關文章 俄國再禁41澳洲人入境 澳洲不禁俄觀光客

在實施制裁之際，黃英賢在紐約出席聯合國大會期間，與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）會面。





庫列巴要求澳洲提供額外的軍事援助，包括希望澳洲派遣更多裝甲車。





烏克蘭駐澳洲大使米羅什尼琴科（Vasyl Myroshnychenko）亦要求澳洲提供多達 12 枚榴彈砲及彈藥等支援。





黃英賢表示，她表達了澳洲對烏克蘭的聲援，並對烏克蘭人的團結及犧牲精神，表示敬佩。



我們總是可以做得更多，政府將繼續尋找可以支援他們的方法。 外長黃英賢

與此同時，正當烏克蘭在最新一輪反撃戰中收復失地之際，由俄羅斯控制的烏克蘭東部和南部四個州，包括盧甘斯克、頓涅茨克、赫爾松及紮波羅熱，星期二（9月20日）宣佈，舉行所謂的「緊急公投」，決定是否這四個烏克蘭領土，併入俄羅斯。





烏克蘭總統澤連斯基的幕僚說，公投的威脅是「幼稚的敲詐」，是俄羅斯害怕的跡象，強調這種威脅只能夠透過武力解決。



俄羅斯再制裁多41名澳洲人

上周五，俄羅斯公佈了新一份他們認為有份策動「反俄」的制裁名單，當中包括 41 名澳洲人。





他們均被禁止入境俄羅斯。





其中包括 SBS 首席國際記者 Ben Lewis，自今年緊張局勢開始升級以來，他一直報道俄羅斯入侵烏克蘭。





另外來自澳洲廣播公司、九號台新聞、七號台新聞、十號台新聞、天空新聞和《澳大利亞人報》的其他記者，以及幾位學者，以及地方議會成員亦被列入制裁名單。





而在今年 6 月，俄羅斯外交部已向澳洲發出制裁名單，禁止 121 名澳洲人入境。

