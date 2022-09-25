中國外交部長王毅力促各國和平解決俄烏戰爭危機

六個月前，中國國家主席習近平曾經向俄羅斯總統普京承諾建構兩國「沒有止境、沒有禁區、沒有上限」的關係。





但隨著烏克蘭戰爭的延續，外界分析北京的支持似乎正在動搖。





王毅在聯合國大會上發表講話時表示，中國現在支持一切促進「烏克蘭和解」的努力，並聲稱現在不是開戰的時候。





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王毅表示：「中方支持一切有利於和平解決烏克蘭危機的努力。當務之急是勸和促談。根本解決之道是解決各方合理的安全關切，構建平衡、有效、可持續的安全架構。 中方呼籲有關各方防止危機外溢，維護發展中國家的正當權益。」





在台灣問題上，中國外長警告美國等國家不要干涉北京與台灣和平統一的努力。







目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







