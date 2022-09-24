SBS廣東話節目

【融資上樓難】點算？

SBS廣東話節目

Mortgage for a house Wikimedia Commons Alanharder.ca CC BY 2.0.jpg

融資上樓難， 點算？（ Wikimedia Commons AlanHarder.CA CC BY 2.0）

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

Published 25 September 2022 at 6:00am
By Thomas Sung
Source: SBS

上期節目，與大家探討過澳洲物業市場正面臨調整，目前跌幅約5%不等，那麽息口的走勢如何？ 目前按揭貸款是否較前更難？

Published 25 September 2022 at 6:00am
By Thomas Sung
Source: SBS
置業上樓人士有什麽另類的貸款途徑？小銀行的按揭利息與大銀行的相比會有什麽差距? 宋慶勤邀請Loan Market 的貸款中介楊利 Kevin 分析目前物業市場及借貸市場的實際情況。
閲讀更多

【澳洲樓市】傳將暴跌！係真唔係真？

READ MORE

爲什麽【有約束性的分產協議】對離異夫妻這麽重要？

Advertisement
READ MORE

「國家殘障保險計劃 NDIS」幫到你嗎？聽聽用家心聲！

在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。

請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試

聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載

SBS 致力為澳洲多元社區提供最新的新冠疫情資訊。有關新型冠狀病毒疫情的最新報導，請前往 

sbs.com.au/language/cantonese/coronavirus-updates
 

瀏覽更多最新時事資訊，請登上

廣東話節目 Facebook 專頁
廣東話節目 MeWe 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道

SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。

按此進一步了解 SBS 中文。

分享

Latest podcast episodes

Cantonese Sunday News 2018-11-25 at 10:00 am

SBS 中文新聞 （9月24日）

TRAVEL NSW THREDBO

【踩足四日】全澳最大型山路單車賽你敢唔敢挑戰？

Financial Markets Wall Street

2409 周六寰宇

Sweet Pepper Brocken Inaglory Wiukimedia Commons CC BY SA 3.0.jpg

【種菜基本功】第五輯：如何種甜辣椒？