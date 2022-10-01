俄軍在東部戰綫失利 被迫從萊曼撤走部隊

烏克蘭奪回萊曼鎮對莫斯科來說是一個重大的軍事挫折，因爲兩日前俄國總統普京剛剛宣佈吞併了烏克蘭頓涅茨克及其他三個地區。





過去幾個月，該鎮一直被俄軍用作入侵烏克蘭的物流及交通樞紐。





一名烏克蘭官員發佈視頻片段，顯示兩名烏克蘭士兵在萊曼鎮一個據點展示烏克蘭的藍黃國旗，儘管有關相片未能取得外界進一步的證實。





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基於俄軍在烏克蘭戰場上失利，普京的車臣盟友已經加入俄軍的行列，並呼籲俄軍在烏克蘭的戰場上採取 「更加激烈的措施」，包括使用低級核武器。





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