【生活開支上升壓力】與全球比較 澳洲城市高處未算高

儲備銀行連續6個月加息，打擊通脹，但就令全澳家庭面臨的生活開支上升壓力，更為厲害。





官息今個月再加4份1厘，到2.6厘，如果有75萬元房屋按揭貸款，每個月的還款會多1030元。





地產分析公司CoreLogic 的數據顯示，住宅單位 units 租金方面，過去一年，雪梨上升12%，墨爾本升13%。





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不過蔬果價格最近回落，生菜價格今日（10月9日）在大型連鎖超級市場是2.9元。





與全球其他地區相比，澳洲的基本生活開支，並非全球其中最高水平。





以一杯外賣咖啡為例，雪梨平均4元，墨爾本平均4.5元，美國就要8元 （以下同為澳元），新加坡超過7元，北京要6.5元。





能源費用方面，1度電（即1千瓦特電器連續使用1小時的耗電量），雪梨要0.29元， 墨爾本0.21元，倫敦要0.89元， 柏林要0.68元。





中國大陸由於有政府控制物價，所以年度通脹率在8月份從2.7%回落至2.5%。在8月份，中國大陸由於在家煮飯的人，比率上升，豬肉價格上升22.5%，政府就立即動用肉類儲備，令9月底10月初的價錢回落。





東南亞地區的租金也上升。





新加坡有一房單位，一星期租金上升25%， 到800新加坡元（867澳元），原因是包括來自香港的入境的人數增加。





在美國，8月份通脹率達到40年來最高。超級市場食品幾乎全部大幅加價，雞蛋較去年同期貴40%，雞與麵包貴16%，加工蔬果貴14%。





英國的通脹也高企。政府因為俄羅斯入侵烏克蘭，向從俄羅斯進口海鮮，收取25%關稅，令傳統的薯條炸魚價格大增，從平均8.5英鎊（14.8澳元）上升到11.5英鎊（20.05澳元）。



