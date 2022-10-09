【針對Omicron】澳洲首次暫批二價疫苗 明日推出

聯邦衛生部證實，莫德納（Moderna) Spikevax二價疫苗，將從10月10日開始推出，也是澳洲首次推出包針對新冠病毒原型株及Omicron變種病毒株的二價疫苗。





衛生部發言人表示，預計參與疫苗注射計劃的地點會在未來幾個星期可以提供莫德納二價疫苗，但強調，應注射新冠疫苗的人士不要等待，盡快預約及打可以獲得的任何新冠疫苗。





到上星期二10月4日的一星期內，全澳洲錄得36,242 宗新感染病例，平均每日有5,177宗新感染。



Advertisement

這新疫苗不同之處

Spikevax 二價疫苗是信使核糖核酸 mRNA 疫苗，使用與輝瑞（Pfizer) 藥廠和原始莫德納 疫苗相同的技術。





昆士蘭大學副教授、傳染病學專科醫生格里芬（Paul Griffin）表示，「 二價」（bivalent）這個詞，表明疫苗有兩個靶點而不是一個靶點，旨在阻止最初的 2020 新冠原型病毒株以及 Omicron 變體 BA.1 的感染。



Moderna's new Spikevax bivalent vaccine is available from 10 October 2022. Source: AAP



雖然新疫苗僅針對 BA.1，但格里芬教授表示，這二價疫苗，似乎還對亞變體 BA.4 和 BA.5（澳洲流行的主要 Omicron 變體），提供一些額外的保護。





澳洲免疫技術諮詢小組 (ATAGI) 表示，莫德納二價疫苗，比原來針對 Omicron 疫苗，顯示有些微優勢。



可注射新二價疫苗人士

免疫技術諮詢小組建議，新二價疫苗可以作為18歲以上人士的加強針。





醫藥用品管理局（TGA） 於8月29日暫批莫德納二價疫苗，用於18歲以上人士的加強劑。





格里芬教授說，任何沒有進行第3次或第4次疫苗注射的人，都應該考慮將莫德納二價疫苗，作為加強針。





聯邦衛生部發言人證實，並表示政府有足夠的供應以確保所有符合條件的澳洲都能夠打加強劑。





他說：「 由於合同協議，衛生部不會披露澳洲訂購、接受或注射的二價疫苗的劑量。」



澳洲已打加強針人數

截至 9 月 28 日，全澳71.8% 的人，已經注射3劑疫苗，但只有 40.9% 的人打了第4劑。





如果不確定是否合資格注射新疫苗，格里芬教授建議他們在網上查看注射記錄，看看已打了多少針，或者諮詢家庭醫生或藥劑師。



新疫苗的安全

格里芬教授說，二價疫苗的安全性與原始疫苗相同，已證明對懷孕和免疫功能低下的人是安全。





他說：「 這些弱勢群體顯然應該諮詢他們的家庭醫生、專科醫生……或產科醫生……但我們知道這些疫苗在懷孕期間是安全有效的，當然應該推薦，因為這是我們不想孕婦感染新冠病毒。」





衛生部長畢勒（ Mark Butle） 於 9 月 28 日向澳洲廣播公司 ABC 表示，輝瑞也在生產一種專門針對 Omicron病毒株的疫苗。





他說：「 上任政府已簽訂一份合同，明年將大量供應輝瑞疫苗。我們顯然希望確保這是最新版本的疫苗。」





畢勒指出，隨著時間的推移，在接下來的幾個月，他們將轉向新疫苗，針對 Omicron 變體的 BA.4、BA.5 亞變體，目前不僅在澳洲，也在全世界肆虐的病毒株。



已打4針應再打二價疫苗嗎？

對於那些已經注射過4劑疫苗的人，格里芬教授說，不會鼓勵他們接種第五劑。





他指出，「 在某些特定情況下，這可能是合適的，但對於大多數人來說，不建議尋求額外的劑量。 」





他解釋，如果有新一輪非常嚴重疫情，需要額外的劑量，就會建議每個人打這二價疫苗，但現在情況並非如此。





莫德納 Spikevax 二價疫苗，在 新冠疫苗診所搜尋器 ，會列出的提供地點。

