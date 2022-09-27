【專家話你知】申請簽證注意留澳時間 免前功盡廢

2020 年中，北京在香港實施《港區國安法》，之後不久，澳洲政府針對此事，專門為香港人設立一個全新簽證分類渠道「Hong Kong Stream」方便港人居留澳洲。
在澳洲居留或持有簽證一定年期後，只需符合體檢和品格審查等最基本的永久居留簽證「通用條件」，便可申請永久居留權，無須達到傳統的「計分」等要求。
關慧君提醒手持畢業生和臨時工作簽證的港人，想以「Hong Kong Stream」申請永居，需要留意自己出入境澳洲的時間，以滿足簽證要求申請人常居澳洲的要求，以免在臨申請簽證時前功盡廢。
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另外，她還解答不少聽眾的問題，包括考公民試的次數，申請護照的事情、及父母移民簽證等。
請收聽這集「專家話你知」。
*本節目內嘉賓及聽眾意見並不代表本台立場，而所提供的資訊亦只可以用作參考，個別實際情況需要親自向有關方面查詢為準。
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