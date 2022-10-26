燃料食品價格繼續攀升 澳洲通脹率達32年最高

工黨政府公佈2022-23財政預算案後，統計局在今日（10月26日）發佈通脹數據。消費者價格指數（CPI）在九月季度升1.8%，令按年計通脹達到7.3%，是1990年以來最高的年度數字。





通脹加劇的主要驅動因素是煤氣和家庭燃油支出，佔10.9%，其次是水果和傢俬，分別為6.6%。自住買家置業貢獻3.7%，而食品（3.2%）、蔬菜（2.9%）、外賣和堂食支出（2.9%）等家庭必要開支的價格繼續攀升。





其中，儘管蔬菜價格在9月稍有緩解，但全季度而言，仍受投資成本和惡劣天氣影響而高企。





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財政部長查默斯（Jim Chalmers）昨日公佈財案時提到，澳洲的通脹率預計會在今年內升至7.75，到2023-24財年才會回落到3.5%。儲備銀行的目標是在2024-25年度維持在2至3%的低通脹水平。





查默斯指，在通脹回落前，澳洲人的實際工資增長都難以預見。

