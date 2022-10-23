【工黨政府新財案】財長：實際工資將持續下降兩年

財長查默斯（Jim Chalmers）今日（10月23日）表示，他上任後首份財政預算案將是「關心家庭」，增加社會保障撥款，但承認實際工資將下降，最快要兩年後，才追得上飆升的基本生活開支。

財長查默斯（左）後日星期二，將公布工黨政府上台後首份財政預算案。

財長查默斯（左）後日星期二，將公布工黨政府上台後首份財政預算案。 Source: AAP / AAP / Mick Tsikas

財長查默斯今日接受多個傳媒訪問時透露，由於通脹急升，退休人士津貼及其他福利津貼未來4年將上升328億元。

查默斯指出，未來4年增加的328億元，大約3份1共118億元用於高齡津貼，另外106億元用於尋工津貼Jobseekers，44億元用於家庭援助，殘障人士的支援4年會共增加60億元。

他指出，後日星期二公布的財政預算案，其中的壓力是要確保領取政府福利津貼人士，可以應付大幅飆升的生活開支。

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查默斯說，這筆328億元的額外財案開支，是由於高通脹環境。

在今個月初，由於配合物價指數，接近500萬澳洲人開始領取增加的福利金及高齡津貼。

這是根據消費者物價指數變化，每6個月進行一次法定福利金自動重新計算。

烏克蘭戰爭助長了大宗商品價格大幅上升，預計未來4年澳洲將從鐵礦石、煤炭和天然氣出口，獲得額外 1000 億元的額外收入。

但查默斯表示，在目前這樣高通脹的環境下，花費額外的收入是不負責任的。

有關注團體呼籲，在新預算案提高尋工津貼及其他福利津貼，聯邦工黨政府已經否定這建議。

對於後日公布上任後第一份預算案，查默斯承諾會是「負責任」，同時紓緩生活開支飆升壓力。

他並警告，財赤將會持續幾年。

脹預計將在今年底達到 7.75% 的高峰，到明年中回落至 5.75%，到後年 2024 年中進一步降至 3.5%。

查默斯在訪問中承認，工人的收入實際上是減少，預計工資增長最快要到後年 2024 年至25年度，才能追上生活開支的升幅。

而在2024年前，工人實際收入是減少，到2024年通脹預計將回落到聯邦儲備銀行訂出， 2%至3% 的目標水平。

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兩黨聯盟財務發言人泰勒（Angus Taylor）今日就表示，兩黨聯盟黨將等待看到整份預算案公布，才再決定是否在國會支持通過。

泰勒表示，兩黨聯盟只會支持「負責任的」預算，而「早期跡象並不好」。

他認為兩黨聯盟已經讓經濟保持良好狀態，並敦促艾巴尼斯（Anthony Albanese）政府控制支出，令預算案返回盈餘。

上屆兩黨聯盟政府今年3月底發表的財案，預計2022至23年度，赤字為780億元。

如果工黨未能贏得兩黨聯盟的支持，將需要依靠中立議員來通過參議院通過其預算。
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Published 23 October 2022 at 5:16pm
By Wyee Yeung
Source: SBS