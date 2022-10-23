【中共二十大】胡錦濤中途被扶離場 官媒稱健康原因

在中共二十大昨日（10月23日）星期六閉幕會期間，79歲的前中共中央書記胡錦濤離場，官媒新華社在英文推特解釋，胡錦濤「會議期間身體不適，工作人員為了他的健康，陪他到會場旁的房間休息」。

中國前國家主席胡錦濤（右）中共二十大閉幕會中途被帶離場。 現任國家主席習近平坐在左邊。 Source: EPA / Wu Hao

中國前國家主席胡錦濤（右）中共二十大閉幕會中途被帶離場。 現任國家主席習近平坐在左邊。 Source: EPA / Wu Hao

中國官媒新華社昨晚在英文推特官方賬號，對昨日胡錦濤在中共二十大閉幕會，中途離場作出解釋，被指屬於罕見。

新華社在英文推特並有記者報道，胡錦濤最近在休養，但他仍堅持要參加黨的二十大閉幕會。

新華社並補充說，胡錦濤「現在好些了」。
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新華社在推特官方英文賬號，解釋胡錦濤中共二十大閉幕會中途，被扶離場，是由於健康原因。
新華社在推特官方英文賬號，解釋胡錦濤中共二十大閉幕會中途，被扶離場，是由於健康原因。 Credit: Twitter
據了解，中國內地媒體並沒有報道胡錦濤離場事件，新華社的解釋也沒有在其中文網站及社交平台刊載。

從新聞片段看到胡錦濤在昨日二十大閉幕會中途，被兩名工作人員請離座位，他看來是不願意離開，後來工作人員攙扶離開時，分別拍一拍國家主席習近平，以及國務院總理李克強。

昨日的中共黨大會閉幕會，前半段慣例是不公開，記者在終端暫停時，大約11點半進入。報道指，當時胡錦濤坐在習近平，與政治局常委栗戰書中間，栗戰書正與胡錦濤傾談，而坐在栗戰書旁，也是政治局常委的王滬寧，後來也加入討論。

據報胡錦濤突然被兩名工作人員請離座位時，栗戰書甚至一度要起身協助，但王滬寧把他拉回座位上。

而胡錦濤離開前一度好像要拿習近平前面的文件，當時也顯得不知發生什麼事，習近平也立即用手壓住文件，阻止被胡錦濤拿走。
在二十大開幕缺席的元老，包括江澤民、朱鎔基、吳邦國等，昨日也沒有出席閉幕會。

昨日各項決議都是舉手通過，當習近平說「贊成的請舉手」時場內全部人都舉手，而當問「反對的請舉手」時，場內工作人員陸續報以「沒有」的回應。一共6次「沒有」後，習近平再確認道「沒有」，棄權票亦是同樣。

下個月滿80歲的胡錦濤，在2003年至2013年出任中國國家主席、期間也擔任中共中央總書記及中共中央軍委主席。

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Published 23 October 2022 at 2:20pm
Source: SBS