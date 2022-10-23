新州和維州雙雙面對更多洪水降雨的威脅

氣象局今晨 5 點 09 分發出洪水警告，表示位於 Gwydir 及 Mehi River 的集水區，自星期四傍晚以來，受到中至強降雨影響，雪梨北部靠近昆州邊界的 Moree 今晨將發生比去年還厲害的洪水，但程度可能不及 1995 年 2 月那次。



新州北部河流地區面對另一場豪雨危機。當局已警告市民要做好準備。 Source: AAP / JASON O’BRIEN/AA 新州東北面另一些受影響的市鎮還包括 Lismore、Grafton、Kyogle、Yamba 及 Maclean。





新州緊急服務部向市民，尤其係那些曾受過水災影響的市民發出警告，要提高警惕，做好準備。





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警方表示，昨日在新州遠北岸 West Ballina，一名 30 歲男子懷疑遇溺身亡。





維州方面洪水危機持續。位於維州北面與新州邊界接壤的 Echuca 的那一段 Murray River，昨晚的水位，高於海平面 94.8 米，比 1993 年那次特大水災的水位 94.77 米還稍高。預料今天或明天，水位會達到 95.2 米的頂峰。在 Echuca 對岸的 Moama，所受影響也差不多。





雖然當局已沿著 Murray River 臨時築建了一條長 3 公里的河堤，以保護該鎮的房舍，但仍下令居民撤離。





維州緊急服務部表示，該撤離令是一項最嚴重的撤離令，因為他們不能保證河堤定可防止氾濫發生。





由於一度低壓槽今天會移動到維州北面，預料該區今日會落雨。





至於塔州方面，昨日部分地區降豪雨和有雷暴。在 Launceston 附近的 Nunamara，在不及 1 小時內已錄到 37 毫米的雨量。





總理艾巴尼斯宣佈，聯邦政府及塔州政府，會向受影響的塔州商戶提供更多的財務援助。





據總理講，到目前為止，新州、維州同塔州超過 1,800 名居民，已接獲約 1,500 萬元的災難援助金。

