【對抗中國軍事崛起】澳洲與日本簽署安全協議

要點 澳洲及日本同意分享更敏感的情報，並深化軍事合作。

日本首相岸田文雄與澳洲總理艾巴尼斯在珀斯時簽署一項安全協議。

日本首相岸田文雄到訪澳洲，在珀斯與澳洲總理艾巴尼斯會面，雙方同意分享更敏感的情報並深化軍事合作，並簽署一項旨在對抗中國軍事崛起的安全協議。





有關協議是在15年前澳日雙方因應區域安全局勢緊張升級，以及中國在太平洋地區的影響力日益擴張時簽署的，目前協議已經過時，雙方有必要強化雙方安全合作。





艾巴尼斯對簽署新安全協議「表示歡迎」，又指「這具有里程碑意義的協議向我們戰略聯盟的地區，發出了強烈的信號。」





Advertisement

岸田文雄表示該協議是回應目前「日益嚴峻的戰略環境」，但就沒有點名中國或北韓。



日本首相岸田文雄和澳洲總理艾巴尼斯在珀斯的一間餐廳舉行單對單會談。 Source: AAP / Stefan Gosatti 澳洲與日本均沒有廣泛的外國間諜網絡或海外人力。





日本沒有類似於美國中央情報局（CIA）、英國軍情六處（MI6），或是規模較小的澳洲安全情報組織（Australian Security and Intelligence Organisation, ASIO）的外國間諜機構。





但據專家韋克菲爾德（Bryce Wakefield）指，澳洲和日本確實擁有強大的信號和地理空間能力，即電子竊聽和高科技衛星，可以為對方提供寶貴的情報。



安全條約對日本有何意義？

澳洲國際事務研究所所長韋克菲爾德先生表示，該協議可能具有更廣泛的意義，為日本加快與英國等國家的情報聯繫提供了一個樣本。





有人甚至認為該協議是日本有意加入澳洲、英國、加拿大、新西蘭和美國之間強大的「五眼聯盟」情報共享聯盟，向前邁進的重要一步。



相關文章 日本首相本周訪澳 料針對中國加強情報軍事合作

日本大學日本情報歷史專家小谷健向法新社表示，這是「日本可以與美國以外的其他國家，共享信號情報的劃時代事件」。





他又強調：「這將加強四方（澳洲、印度、日本和美國）的安全框架，也是日本加入五眼聯盟的第一步。」





小谷健又指，有關建議在幾十年前是不可想像的，但日本周邊地區發生的連串軍事事件，迫使大家重新考慮二戰後確立的國家和平政策。





近年來，北韓多次在日本上空和周邊發射導彈，而中國則建立了世界上最大的海軍，改造了全球最大的常備軍，並在日本領海累積核武和彈道武器庫。



日本首相岸田文雄在珀斯會見澳洲總理艾巴尼斯，安全是討論的主要焦點。 Source: AAP / AP 日本長期以來因為擔心處理敏感機密以及安全傳送能力，阻礙了與其他國家更密切的合作。





目前，澳洲在與日本分享情報時，因為避免因為洩露情報而受到懲罰，必須刪除從「五眼聯盟」收集到的任何情報。





法新社報道，岸田與艾班尼斯亦誓言在能源安全方面開展更多方面的合作。





日本是澳洲天然氣的主要買家，並在澳洲的氫能生產進行大量投資，以緩解國內能源生產不足和對化石燃料的依賴。





岸田又表示，日本從澳洲進口了40%的液化天然氣。因此從能源方面來看，「日本與澳洲保持穩定關係非常重要」。

