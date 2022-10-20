日本首相本周訪澳 料針對中國加強情報軍事合作

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）將於本周六在珀斯與來訪的日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）會面，預計雙方會更新一份15年前簽署的安全協議。





岸田訪澳前夕，日本駐澳大使山上信吾昨日（20月19日）接受《衛報》（Guardian）訪問，透露該協議包括「進一步加強戰略評估的交換」，以「向五眼聯盟（Five Eyes）的夥伴尋求」有關中國的情報。





「我肯定這次訪問和這份聯合宣言會是加強情報合作的催化劑。我們都知道安全環境已比2007年有急劇改變。如果你看看中國的軍費預算，甚至看官方公佈的預算，都翻了超過兩倍。」





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他提到去年自衛隊對中方飛機作出了722次回應，而北韓今年已進行了27次導彈試射，甚至飛越日本上空。他指俄羅斯入侵烏克蘭也是日澳要加強合作的原因。





「看看日本周邊情況，也從澳洲角度看，（在）南中國海和台灣海峽，無可否認安全環境變得越來越困難和具挑戰性。」



我們並非有野心或好戰的，我們只是對在惡化的安全環境作出回應......一個自由和開放的印太地區，不能被任何威權力量控制、脅迫。

曾任日本外務省的情報部門主管的山上表示，兩國還可能會增加聯合軍事演習，並互相為對方士兵在本國提供訓練。他又指，日本已準備好，在高新技術方面和澳英美聯盟（AUKUS）合作。





「我們一直聽到聯盟夥伴有關核動力潛艇的消息，而在其他方面，比如人工智能、網絡安全或量子技術......日本願意在被要求和有需要的時候擴大和聯盟夥伴的合作。」





談及明年在廣島舉辦的七國集團峰會，山上表示如果日方邀請澳洲出席的話「無需驚訝」，「那似乎是很自然的事。」



日本駐澳洲大使山上信吾。 Source: SBS 與此同時，美國一名前五角大樓官員表示，美國、日本和澳洲應該為可能和中國的戰爭開始進行「動員準備」。





中共總書記習近平在二十大誓言統一台灣後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）警告，北京對台動武可能會「早於預期的時間表」。





《澳大利亞人報》（The Australian）引述特朗普政府的前國防部副助理部長科爾比（Elbridge Colby）表示，美國為支援烏克蘭而令軍備庫存快速減少，限時要做的是確保在台海發生戰事時能迅速回應。





「為何我們不進行全國性的動員準備？如果我們會參與一場不得不參與的戰爭，那到時可能已經太遲。」





「這不僅關乎美國，也關乎日本和澳洲，確保他們能迅速擊落導彈。這是集體努力。」



美國總統拜登（Joe Biden）多次表示，如果解放軍犯台，美國將提供防衛。不過，白宮每次都澄清，美方對台海的正式、長期的政策是「戰略模糊」。





科爾比認為，美國持續支持烏克蘭是錯誤，因在面對150年來第一個「競爭者」中國時消耗了資源。





「如果亞洲發生衝突，我們會發現為俄羅斯這個非競爭者花這麼多錢是瘋狂的。」

