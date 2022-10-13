前總理基廷再發功：「點解G7和四方安全對話冇中國？」

《澳大利亞人報》報道，基廷昨晚（10月12日）出席墨爾本樂卓博大學（La Trobe University）的座談活動，提及AUKUS協議。該協議由前政府簽署，向美國和英國購買核動力潛艇。





他表示，工黨當時選擇支持協議之前，應該徵詢自己意見。「那天早上我收到消息，便出了聲明說我反對。我認為那會損害我們的主權。」





他解釋，這是因為美國對澳洲在全球的貢獻總是「忘恩負義」，比如其當年有份促成的亞太經合組織（APEC）。「這來自澳洲的外交政策，是我給美國的個人禮物。他們不會多謝你。美國對（幫過它的）人們總是忘恩負義。我是其中之一。」



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78歲的基廷又批評，四方安全對話和七國集團作為「先進」經濟體的組織，卻沒有包含中國作為成員。





四方安全對話包含經濟、衛生和安全議題，但他指，對話是「嘗試抑制中國」的「戰略廢話」，澳洲不應該加入「沆瀣一氣」。





他形容中國是最有實力和影響力的國家之一，可以為亞洲帶來穩定，因此美國應和中國合作「管理世界」。「美國整合大西洋，將俄羅斯包含入歐洲；在東方，由中國人來維持穩定。」



我認為這種模式對整個世界都是有利的，因為中國人並沒試圖推翻現有制度。讓我們明確一點：中國不是蘇聯。它沒有輸出意識形態。

不過，總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）早於去年已表明，不同意基廷有關中國的觀點。他當時指，北京當局已變得「更具野心」，「中國已改變姿態，這是事實。」





與此同時，中國駐澳洲大使肖千接受訪問時再次尋求改善澳中關係，《雪梨晨鋒報》形容他已對「進展緩慢」感到焦慮。





他說在工黨上台後，雙方關係緩和有了個「好開始」，但需要互相採取行動來避免冷卻。「這似乎進展得不夠快，不如中方預期快。它在改善但很慢。」



在一段關係裡，你要兩隻手掌來拍響。

肖千透露，已和澳洲外交部討論過未來一些實際的措施，包括恢復部長級會議。他又指，接下來在雅加達舉行的二十國集團（G20）峰會、曼谷的亞太經合組織會議和金邊的東亞峰會，都是兩國領袖會面的「重要機會」。





他又表示，澳中關係改善有利於澳洲的經濟：「如果中國和澳洲有好的關係，如果我們回到正常關係、全面合作，那澳洲還何必擔憂稅收呢？你不用再擔心減稅問題。」

