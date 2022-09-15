中國尋求澳洲支持加入CPTPP 肖千：久久未獲回應

中國駐澳洲大使肖千證實，北京已就中國申請加入跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）尋求與坎培拉進行緊急磋商。





他向《澳大利亞人報》（The Australian）表示：「我們已經要求早點開始（磋商），但澳洲政府仍未作出確實的回應。年尾就太遲了。」但他拒絕談論中方對澳洲每年達200億元的出口所實施的制裁，亦沒回應會否取消制裁來換取澳方支持。





這個涉及11個國家的自貿協定，要求申請國必須獲得所有成員國支持才能加入，但中國自去年9月正式宣佈申請加入以來，仍未得到日本和澳洲首肯。



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肖千昨日（9月14日）在坎培拉出席澳洲中國工商業委員會（Australia China Business Council）活動，表示中國加入跨太平洋夥伴全面進展協定，有助改善澳中貿易聯繫。





「我們加入後，中國會在後疫情時期，在太平洋地區及全球的經濟一體化和長期繁榮中扮演積極角色。這也會為中國和澳洲帶來重要機會，在基於雙方自貿協定上的合作更上一層樓。」





今年大選前，前總理莫理遜（Scott Morrison）曾表示，因為對澳洲實施貿易制裁，中國不太可能獲准加入協定。





貿易部長費雷爾（Don Farrell）的辦公室發言人回應，協定對會員國和申請國都有高標準要求。「任何尋求加入協定的經濟體，必須達到、實施和堅持協定的高標準和規則，具有遵守貿易承諾的良好記錄。」





目前已有5個經濟體提出正式申請，包括中國、台灣、英國、厄瓜多爾和哥斯達黎加。南韓、菲律賓、泰國和烏拉圭都表達了興趣。申請審批是先到先得，目前排在最前的是英國。



智庫組織Asia Society Australia的政策總監Richard Maude認為，澳洲對北京提出的磋商有堅定立場，「中國繼續對澳採取隨意的貿易行動的話，澳洲政府無意認真考慮讓中國加入跨太平洋夥伴全面進展協定。」





澳洲駐華大使傅關漢（Graham Fletcher）也有出席澳洲中國工商業委員會昨日的活動。





他表示，自工黨上台以來，北京對澳態度有了「更多考量和建設性」，而澳方亦不想繼續隔空外交。但他指，除了兩國外長和防長會面之外，雙邊關係實際進展不大，仍處於「求同存異」的關口。





正回國進行中期彙報的傅關漢又提到，大使館的分析認為中國的經濟增長可能從近年的5%稍降至3%，預計房地產行業將會軟著陸。

