中國尋求澳洲支持加入CPTPP 肖千：久久未獲回應

北京建議澳洲政府支持中國加入全球最大的自由貿易協定以改善雙邊關係，但被拒絕。

XIAO QUAN PRESS CLUB

中國駐澳洲大使肖千。 Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE

中國駐澳洲大使肖千證實，北京已就中國申請加入跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）尋求與坎培拉進行緊急磋商。

他向《澳大利亞人報》（The Australian）表示：「我們已經要求早點開始（磋商），但澳洲政府仍未作出確實的回應。年尾就太遲了。」但他拒絕談論中方對澳洲每年達200億元的出口所實施的制裁，亦沒回應會否取消制裁來換取澳方支持。

這個涉及11個國家的自貿協定，要求申請國必須獲得所有成員國支持才能加入，但中國自去年9月正式宣佈申請加入以來，仍未得到日本和澳洲首肯。
Advertisement
相關內容

中國申請加入CPTPP 協定主席國日本：將慎重觀察

【中國想入CPTPP】澳洲：「不解貿易壁壘不支持」

肖千昨日（9月14日）在坎培拉出席澳洲中國工商業委員會（Australia China Business Council）活動，表示中國加入跨太平洋夥伴全面進展協定，有助改善澳中貿易聯繫。

「我們加入後，中國會在後疫情時期，在太平洋地區及全球的經濟一體化和長期繁榮中扮演積極角色。這也會為中國和澳洲帶來重要機會，在基於雙方自貿協定上的合作更上一層樓。」

今年大選前，前總理莫理遜（Scott Morrison）曾表示，因為對澳洲實施貿易制裁，中國不太可能獲准加入協定。

貿易部長費雷爾（Don Farrell）的辦公室發言人回應，協定對會員國和申請國都有高標準要求。「任何尋求加入協定的經濟體，必須達到、實施和堅持協定的高標準和規則，具有遵守貿易承諾的良好記錄。」

目前已有5個經濟體提出正式申請，包括中國、台灣、英國、厄瓜多爾和哥斯達黎加。南韓、菲律賓、泰國和烏拉圭都表達了興趣。申請審批是先到先得，目前排在最前的是英國。
智庫組織Asia Society Australia的政策總監Richard Maude認為，澳洲對北京提出的磋商有堅定立場，「中國繼續對澳採取隨意的貿易行動的話，澳洲政府無意認真考慮讓中國加入跨太平洋夥伴全面進展協定。」

澳洲駐華大使傅關漢（Graham Fletcher）也有出席澳洲中國工商業委員會昨日的活動。

他表示，自工黨上台以來，北京對澳態度有了「更多考量和建設性」，而澳方亦不想繼續隔空外交。但他指，除了兩國外長和防長會面之外，雙邊關係實際進展不大，仍處於「求同存異」的關口。

正回國進行中期彙報的傅關漢又提到，大使館的分析認為中國的經濟增長可能從近年的5%稍降至3%，預計房地產行業將會軟著陸。
READ MORE

【限制澳產品進口】澳洲借世貿發嚴厲聲明 轟中國破壞多邊貿易

中國駐澳大使：希望促成兩國領袖會面 不會因新疆報告立場懲罰澳洲

【走私澳洲龍蝦威脅國安？】貿易部要求北京解釋禁入口原因

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 15 September 2022 at 12:49pm, updated 25 minutes ago at 12:54pm
By Koma Cheng
Source: SBS