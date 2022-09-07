中國駐澳大使：希望促成兩國領袖會面 不會因新疆報告立場懲罰澳洲

中國駐澳洲大使肖千昨日（9月6日）接受澳洲廣播公司（ABC）訪問，就澳中關係多項議題表達了意見。





他表示，他希望總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）和中國國家主席習近平能夠見面，但這需要合適條件。「對於兩國領袖會面，我們要確保其具建設性，而非破壞性。」





「我想見到的是，我們創造到良好氛圍，然後等時機成熟、雙方又有意願時，我樂見兩國之間進行高層會晤。」





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聯合國日前發表新疆人權報告，指中國當局侵犯維吾爾族穆斯林的人權。澳洲外長黃英賢（Penny Wong）承諾會和聯合國及國際社會採取「一致行動」。





對此，肖千指報告內容毫無根據，是為取悅美國及其盟友而妥協產生的「完全的謊言」。但他表示，中國不會因此而對澳洲進行報復。



作為大使，我不建議對澳洲當局所發表言論作出懲罰。澳洲有權發表自己的意見。但我會建議澳洲在發表嚴肅言論之前，應核對事實。

肖千形容在澳洲的維吾爾族人是「同胞」、曾經的中國公民，只是被誤導而對中國政府產生偏見。





被問及北京會否像之前在澳洲提出調查新冠病毒起源後施加制裁，他表示那並非懲罰，而是「反應」。「我不會說這（制裁）是懲罰。這是中國公眾（對澳洲產品）的強烈反應。」



肖千也談到在華被拘的澳籍記者成蕾，他說他曾基於「人道主義」，嘗試幫助她和在澳洲的家人取得聯絡。





「個人而言，我很同情她的家庭、子女和親屬，要面對這樣艱難的情況。作為大使，我一直嘗試看看能否提供幫助，提供到可能更容易的接觸。」





但他表示，他無法介入司法程序。



肖千亦談及台灣問題，再次強調北京追求「和平統一」，但不會放棄使用武力。





他提及早前「再教育」，他表示台灣人有「義務」認識中國，但這不是「強迫」。他又說，對於「極少數」「頑劣」的台獨份子，這不再是「再教育的問題」，而是要受到中國法律的懲罰。





訪問尾聲，肖千談到習近平即將展開第三個任期，是因為過去10年「中國在政治穩定、社會和諧及經濟發展方面取得比之前數十年更輝煌的成就」，因此其領導層得到了民眾的廣泛支持。





被問及這是否意味前領導人鄧小平廢除終身制的理念被否定，他說這由中國人民決定，又指鄧與習是生活在不同時代的不同的人。





中共二十大將於10月16日在北京召開，屆時將決定習近平是否連任。



