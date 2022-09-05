【只係關心並不足夠】澳籍維吾爾族人： 冀澳政府採實質行動

三年來，Sadam Abdusalam一直通過手機屏幕看著他的孩子成長。





他在千里之外的澳洲，兒子Lufti和妻子Nadila被困在中國新疆，無法離開。





Sadam Abdusalam 是一名來自新疆的維吾爾族人，中共在 2017 年中沒收了他妻子 Nadila的護照後，他與家人分離了三年。





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他說，中共在那一年開始大量沒收維吾爾族人的護照。



「我們會帶你去營地」

Sadam Abdusalam 向SBS 新聞表示：「首先，他們拿護照，幾周後，他們開始把人關進集中營。」





「他們試圖把我的妻子關進集中營」，但他補充「因她正在餵哺母乳，所以沒有發生。」





「他們向 Nadila表示，（當）你兒子一歲時，我們會帶你去營地。」





Sadam Abdusalam表示，他希望返回中國看望他的家人，但中共拒絕他從澳洲提交的多次簽證申請。





他說：「2017 年，我們彼此說了『再見』。我們三年沒再見面了。」



報導「還不足夠」

Sadam Abdusalam是聯合國指被中共實施的「任意家庭分離」的受害者。





他指：「與精神傷害相比，身體的傷害微不足道。」





他只有在律師、國際特赦組織、人權監察和其他團體的幫助下才能「釋放」他的妻子和孩子，正如他在他的書《解救我的家人》（Freeing My Family）中所描述。





Sadam Abdusalam表示，最近有關維吾爾族人遭受強逼奴動、強姦和虐待的報導和文章很重要，但還不足夠。



Sadam Abdusalam說他沒有閱讀聯合國人權事務高級專員上周發表的報告，該報告指中國共產黨在新疆對維吾爾族和其他以伊斯蘭教徒為主的少數民族「嚴重侵犯人權」，可能構成危害人類罪。





他說，他不需要閱讀報告，因為他已經親身體驗過報告的內容，閱讀報告會導致創傷重新浮現。





他指：「我覺得人們在爭論我們已經知道答案的事情。」





他說，答案是由開始禁止與新疆強迫勞動有關的產品。



呼籲禁止強迫勞動的產品

他說：「（通過報導）為維吾爾人感到難過是不足夠的。」





Sadam Abdusalam表示，他在2022年聯邦大選前會見了時任反對黨外交事務發言人黃英賢（Penny Wong）。黃英賢向他表示，對他的遭遇表同情。





他的叔叔2017年在新疆失踪，他的家人仍然不知道他在哪裡。





他說：「還有我的一些朋友，我仍然不知道他們在哪裡。」



Sadam Abdusalam 現已在南澳與家人一起生活。 Sadam Abdusalam表示，黃英賢現在成為了執政黨內閣成員，「她有權去做某些事。」





他舉例：「禁止任何涉及強迫勞役的產品和任何公司，並對犯下涉及人道罪行的中國官員實施制裁。」





外交和貿易部表示，政府「一直對新疆侵犯人權的行為表示深切關注，包括關於強迫勞役的可信報告。」





一位發言人在一份聲明中補充說：「澳洲政府將任命一名反奴隸制專員 （Anti-Slavery Commissioner），並致力於進一步加強《現代奴隸制法案》（ Modern Slavery Act）。目前正在進行法定審查。」



甚麼是《現代奴隸制法案》

澳洲有現代奴隸制法律，要求公司在其供應鏈中說明有關現代奴隸制的風險，以及他們為應對這些風險而採取的行動。





現代奴隸制是指剝削的層面，例如強迫勞動、債役、童工、強迫婚姻、性交易和其他形式的奴隸制。





聖母院大學（University of Notre Dame）現代奴隸制度副教授 Martijn Boersma 表示，澳洲公司在改善現代奴隸制方面有不足。





由他進行的一項研究發現，超過一半的澳洲衣飾公司，從新疆進口服裝時，並沒有按照法律要求將剝削維吾爾族人列為現代奴隸制的重大風險。





Martijn Boersma向SBS新聞表示「不論是因為他們不知道事情的發生，還是因為他們不願意這樣做，公司都沒有正確地指出他們的供應鏈風險。」





在美國，有法律禁止進口與維吾爾族人強迫勞動有關的商品，海關有權扣留和放行任何他們懷疑可能來自新疆勞教所的產品。



澳洲可如何跟隨美國

Martijn Boersma指，在澳洲採取類似的政策，禁止產品而不只是承擔報告義務，這將有助打擊現代奴隸制和對維吾爾族人的剝削。





「這是幾乎必須採取的一步，否則就是完全不道德的。」他說。





他說，額外加入禁止產品的政策將「加強」現代奴隸制法案，並為政府加強力量，而不只是對研究報告中的違規行為進行強烈反對。



新疆人權報告內容是甚麼?

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）在8月31日發表新疆人權報告。





報告發現，中國共產黨在新疆歧視、拘留維吾爾族和其他以伊斯蘭教徒為主的少數民族，「嚴重侵犯人權」，可能構成反人類罪行。





她指：「根據（當地）法例和政策，對維吾爾族及其他穆斯林群體實施的濫捕和歧視性拘留，在更普遍地限制和剝奪個人和集體享有基本權利的情況下，可能觸犯國際罪行，特別是反人類罪。」





報告指，中國政府的「反恐怖主義和去極端化」系統存在「深層問題」。「它包含模糊、廣泛和開放的概念，在有限的保障措施和缺乏獨立監督的情況下，讓官員有很大的自由裁量權來解釋和應用廣泛的調查、預防和強制權力。」





報告總結，這些做法導致新疆的維族和穆斯林群體遭到「大規模的對人身自由的隨意剝奪」。





報告提到人們在2017至2019年期間被拘禁在職業教育培訓中心，受到的待遇令人「同樣擔憂」。





報告寫道：「關於酷刑或虐待的指控，包括強迫藥物治療和不佳的拘留條件，是可信的，關於個別性暴力和基於性別的暴力事件的指控亦然。」

