聯合國發表新疆人權報告指涉反人類罪 中國斥謊言及干涉內政

要點 聯合國最終仍發表了評估新疆狀況的報告

報告指中國當局在新疆「嚴重侵犯人權」。

報告發現，中國共產黨在新疆歧視、拘留維吾爾族和其他以伊斯蘭教徒為主的少數民族，「嚴重侵犯人權」，可能構成危害人類罪。



根據（當地）法例和政策，對維吾爾族及其他穆斯林群體實施的濫捕和歧視性拘留，在更普遍地限制和剝奪個人和集體享有基本權利的情況下，可能觸犯國際罪行，特別是反人類罪。 《聯合國人權事務高級專員辦公室對中華人民共和國新疆維吾爾族自治區人權問題的評估》

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報告指，中國政府的「反恐怖主義和去極端化」系統存在「深層問題」。「它包含模糊、廣泛和開放的概念，在有限的保障措施和缺乏獨立監督的情況下，讓官員有很大的自由裁量權來解釋和應用廣泛的調查、預防和強制權力。」





報告總結，這些做法導致新疆的維族和穆斯林群體遭到「大規模的對人身自由的隨意剝奪」。





報告提到人們在2017至2019年期間被拘禁在職業教育培訓中心，受到的待遇令人「同樣擔憂」。





報告寫道：「關於酷刑或虐待的指控，包括強迫藥物治療和不佳的拘留條件，是可信的，關於個別性暴力和基於性別的暴力事件的指控亦然。」





不過，該份49頁的報告未有提及種族滅絕。這是歐美政客就新疆問題多番提出、中方強烈反對的說法。



中方：報告完全是捏造的謊言

中國常駐聯合國代表團 回應 ，對報告表示堅決反對。中方指，所謂「評估」是違反聯合國人權事務高級專員辦公室的授權，漠視新疆各族人民創造的人權成就和恐怖分子及極端勢力破壞新疆人權的事實。





中方批評，所謂「評估」基於反華勢力污衊中國的虛假資訊和虛構謊言，歪曲中國的法律和政策，大肆扭曲事實，並干涉中國內政。





在報告公佈之前，中國常駐聯合國代表張軍表示，無論報告內容如何，中方都已多次表明堅決反對，因為報告破壞聯合國和成員國之間的合作，干涉中國內政。





他指，所謂新疆問題完全是出於政治目的而編造的謊言，目的是破壞中國的穩定，阻礙中國發展。他指巴切萊特應該保持獨立，不要「屈服於一些西方國家的政治壓力」。



北京最初否認新疆有任何拘留營，後來在2018年承認設立了「去激進化」的培訓中心。到2019年，新疆政府稱「所有學員已畢業」。





聯合國的新疆人權報告在3年前開始撰寫，數月前承諾會公佈，但一直拖延。巴切萊特今年3月訪華，成為17年來首位前往新疆的聯合國人權事務高級專員，但期間沒有譴責中共對維族人的對待。



