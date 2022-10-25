工黨首份財案普遍獲讚

財長一開始時便指出，在今次財案下，澳洲正面對一個充滿挑戰的全球經濟時期， 除了受到疫情影響之外，本地亦因為經歷了一連串具破壞性的自然災害及因為海外的戰事造成物價上漲壓力，但他表示，澳洲國民在面對這個困難時期，仍然有堅定同堅韌的表現，而他希望，在這個不斷惡化的全球前景、高通漲和能源價格及利率不斷上升的情況下，澳洲政府能夠提供一份可靠、明智且適合當前情況的預算案，來保障澳洲的經濟前景。





查默斯表示：『這個財案提供了一個負責任的方法來解決生活開支問題，而這個亦並非是一個魯莽的財案， 而是要讓澳洲人在生活上更輕省和不會導致通貨膨漲。而財案的目標， 就是投資於更強大、更具彈性和更現代化的經濟，並開始修復預算的艱難階段。而這個財案亦意識到我們對世界各地不確定前景的最佳防禦方法，就是在國內進行負責任的經濟管理。』





查默斯又表示，今次的預算案亦是一個負責任、合理和具針對性的財案，同時，亦是一個可負擔、公平、著眼未來和可以帶來長期經濟利益的財案。而在今次財案裡，查默斯提出了一個75 億元的一攬子計劃，包括為國民提供更便宜的托兒服務和藥物津貼計劃、擴大育兒產假計劃、提供更多可負擔的房屋以及提高工資。另外，政府亦提供免費的 TAFE 和更多大學名額。同時，亦會提供更便宜及使用更清潔的能源以及擴大澳洲的製造業。





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財長又表示，由於就業增加和大宗商品價格上漲帶來收入增長，所以，政府預計在 2022-23 年的赤字為 369 億，而這個數字比之前的財案是改善了 411 億元。不過，他亦指出，這個改善的情況只是暫時性。而他預計，未來數年的預算開支壓力會越來越大，所以，今個預算案必須限制支出增長，究竟各界對政府借個新財案又有些甚麼回應呢？





各界一般對今次預算案的反應都是正面的。其中澳洲教育聯盟（Australian Education Union ）的海索普（Corina Haythorp ）讚揚政府對 TAFE 和公立學校的重大投資，並希望有助於緩解技能短缺的問題。





海索普表示： 『澳洲受到勞動力短缺的困擾，而財案提供的策略和撥款，將有助於緩解這場危機。同時，我們亦歡迎對資本基礎設施的投資， 包括公立學校是應該成為為所有學生提供高質量學習的場所。』





而澳洲商會（Australian Chamber of Commerce）的麥凱勒（Andrew McKellar ）則認為今次財案是一份適度而實際的預算案，為商界帶來正確的發展方向， 特別是在解決國家的勞動力和技能危機的政策是十分之認真。





至於非牟利組織、高齡問題委員會 COTA 的耶茨（ Ian Yates ）則認為今次財案針對了上屆政府所做的皇家委員會調查後所提出的多項建議，並且比建議的政策提供更進一步的護理措施， 這對於長者依然是一個非常好的財案。





至於普華永道（PWC）的首席經濟學家奧斯特（Amy Oster）表示，今次預算案是採取了第一步來解決導致部分通脹的潛在經濟結構問題，例如是能源、住屋和勞動力市場的問題。





不過，對於今次財案，亦有政黨及團體認為是有做不足之處，綠黨領袖班特表示，預算案應該提高福利及停止在化石燃料項目上的開支。至於今次財案對大眾市民又有些甚麼影響呢？詳情請聽鄺美玲和程達昆的報道。





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