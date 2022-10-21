【2023財案前膽】減稅增育兒假 惟高通脹難推生活津貼

重點： 增加帶薪育兒假、更便宜的托兒服務

減稅計劃被指優待富人

96億建公路鐵路

津貼生活支出或推高通脹

25億改革老年護理

18萬個免費TAFE名額

電動汽車稅收減免

預計未來四年仍是赤字

在澳洲與高通脹作鬥爭，以及全球經濟疲軟的情況下，艾巴尼斯政府將於 10 月 25 日公佈其第一份聯邦財政預算案。





財長查默斯早前曾表示，這將是一個「相當標準的基本預算」（fairly standard bread-and-butter budge）”，旨在為選舉承諾提供資金，重點是能帶來經濟效益，但不會增加通脹的財政預算。



增加帶薪育兒假

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總理艾巴尼斯最近宣佈，計劃將澳洲的帶薪育兒假，從18周延長到26周。





該計劃將逐年增加2周，直到從2026年7月起提供完整的26周。





總理將其描述為「服務現代家庭的現代政策」。





澳洲工會委員會主席奧尼爾（Michelle O'Neil）表示，此舉是「一個很大的進步」，而其他人則批評有關計劃。





綠黨參議員沃特斯（Larissa Waters）表示，帶薪育兒假應提供跟職位相同的薪金，另加退休公積金，不應按國家最低工資標準發放。





艾巴尼斯政府將於 10 月 25 日公佈其第一份聯邦財政預算案。 Source: AAP / Mick Tsikas

減稅計劃備受爭議 被指優待富人

在艾巴尼斯政府第一份財案公佈前，人們關注的焦點是第三階段的減稅政策是否會被取消、修改或維持。





這些減稅措施是莫理遜政府於2019年開始的立法減稅計劃的最後階段。即使存在擔憂，但工黨無法獲得修正案，最後選擇支持通過該法案。





第三階段將於2024年生效，屆時37%的邊際稅率將被廢除，而32.5%的稅率將被降至30%。在這些新的門檻下，30%的稅率將適用於年薪4.5萬至20萬澳元，而超過20萬的收入將面臨45%的稅率。





該計劃引發批評，因為人們擔心它將主要有利於高收入者。一些經濟學家還表示，鑒於該計劃是在新冠疫情前所構思，指它已不再適合當前的經濟環境。





財長查默斯曾暗示，政府可能正在考慮對第三階段減稅進行修改，他將英國為富人減稅的失敗嘗試稱為「警示」。





但艾巴尼斯堅稱，他的政黨在選舉前的承諾，即保持第三階段的減稅政策，並沒有改變。



96億建公路鐵路

預算還將包括96億澳元用於在全國建設公路和鐵路項目，政府稱這不會助長通脹壓力。





同時，政府也將停止為一些所謂的「僵屍項目」撥款。這些項目在上屆聯盟黨政府的預算中一直被標注並被承諾將獲得撥款，但從未真正獲得資金，包括維州東西連線工程（East West Link）和珀斯貨運連接線（Freight Link）等道路項目。



預計未來四年仍是赤字

政府在上個月底公佈了2021/22年度的最終預算結果，赤字為320億澳元，比預期少500億。





赤字的減少是由於強勁的商品價格，以及低失業率帶來的更多收入稅。





但雖則如此，聯邦預算很可能至少在四年內仍會錄得赤字，因為目前狀況不太可能持續。





查默斯於9月表示：「澳洲面臨著更大的壓力，這些壓力將對我們的財政狀況產生持續影響，包括償還政府債務的成本上升、更高的指數化導致政府支出增加，以及NDIS、健康、老年護理和國防等領域的潛在支出增長。」



津貼生活支出或推高通脹

查默斯淡化了公眾在預算案中，對生活支出補助的期望，並警告稱一些措施可能會再推高已經很高的通脹率。





他指出，由於新州、維州和塔州的破壞性洪水，生活支出可能進一步增加，並導致雜貨價格上漲。





有關部門已與財政部就洪災的經濟影響進行了初步的會談。





查默斯於周二對九號網絡（Nine Network）說：「毫無疑問，這將對生活支出產生重大影響，對預算產生重大影響。」





他表示不希望預算中的任何生活支出補助措施會產生反放果，並稱需要達成一個重要的平衡。





「我們不想做的是（我們在海外已經看到了這種情況），提供生活支出補助的措施，卻造成更多的通脹，並將利率推高到比應有的水平更高。」



預算案中的其它措施：

更便宜的托兒服務。這是在選舉前宣佈的，將於2023年7月1日生效。收入低於53萬澳元家庭的托兒津貼率將被提高，該計劃的成本將超過預期的 51 億元。



工黨競選時提出的老年護理改革將耗資25億澳元。工黨的計劃包括提高工資、增加護理人員，並要求所有老年護理機構都24/7全天候配備一名值班護士。



18萬個免費TAFE名額，以解決技能短缺問題。這是由聯邦、州和領地政府共同出資的11億澳元計劃的一部分。



電動汽車稅收減免。這將在2022/23年花費5430萬澳元。



在藥品福利計劃中的藥品將從42.5元降至30元。該計劃將在四年內花費近7.7億澳元。



請在10月25日周二晚上7時30分收看SBS World News，了解最新的聯邦財政預算案的最新消息。聯邦財政預算案特別節目將在周二晚上10時播出。





