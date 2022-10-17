聯邦政府：水災令生活開支再上升 財赤預測更大

目前東部沿岸多個州廣泛地區發生水災，氣象局預測，今個星期會再有暴風雨，導致部份災區有新一輪水浸。





氣象局預測，維州、新州以及昆州內陸地區，在今個星期會再有暴風雨，部份地區可能有高達100毫米雨量。





在明日星期三開始，向東移動的低氣壓系統會加強，預測昆州廣泛地區有豪雨及雷暴，到星期四及星期五，昆州南部沿岸地區以至新州北部地區，會有狂風豪雨，並且落冰雹。





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預測維州明晚星期三晚到星期四，尤其北部地區會落大雨，而維州其他地區，下星期也落大雨，當局警告，目前維州廣泛的水浸情況，會更為嚴重。





塔州會在星期日開始落雨，北部及西部地區較為大雨。





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）昨日（10月17日）到新州中西部水災區視察 ，表示受洪水影響的災民，在未來幾天以至幾星期內，會生活在危險時期。





新州超過30個地方政府管轄區被列為災區，另外有多個地區有洪水警告。





維州超過 34,000間房屋被淹沒，或被與外界的聯絡遭切斷，幾條河流的水位高漲，沿岸的居民為可能河水氾濫做準備。





艾巴尼斯表示，政府已準備好提供所需的任何支援，因為預計未來幾日會繼續落雨。





艾巴尼斯說，在未來的幾日以至數個星期，我們生活在非常危險的時期。新州西部、維州及塔州可能會落更多雨，就會再有水災的影響。





聯邦農業兼緊急事務管理部長懷特（Murray Watt）警告，維州、新州和塔州，廣泛地區水浸，可能導致糧食短缺，因而食品價格飆升。





懷特估計，維州有 70,000至90,000 人受洪水的影響，據報有超過9,000 間房屋遭淹沒。





懷特接受澳洲廣播公司ABC訪問時表示，多個地區的水災，會導致全澳超級市場貨品尤其蔬果，價格會上升。





懷特說，他當然認為會產生影響，確認水災會對糧食生產和價格產生重大影響，部份準備收成的農作物，現在被洪水摧毀。





財長查默斯（Jim Chalmers）剛剛結束在美國華盛頓國際貨幣基金及二十國集團財長會議返國，他警告全球經濟正走在越來越危險道路的同時，澳洲國內多個州目前的水災，國民要面對新一輪，生活開支上升壓力。





查默斯說，要為這些自然災害對生活開支的影響做好準備，這裡談論到的是澳洲一些種植和生產最好的地區，無論是對農作物的破壞，或者無法進入這些農田、牲口無法運輸等的後果。





下星期二10月25日查默斯會公布就任財長的第一份預算案，他表示水災會令今年的財政赤字預測惡化，通脹也可能上升。





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