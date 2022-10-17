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人口普查多元化數據：全澳各區出生地語言宗教

最新統計數據顯示，目前澳洲有大約28%的人在海外出生，而幾乎半數人口，父母在海外出生，而墨爾本西南區，是全澳最多元文化社區，居民出生在146個不同國家。

Published 17 October 2022 at 3:08pm
By Charis Chang, Ken Macleod
Presented by Wyee Yeung
Source: SBS
要點
  • 全澳大約28%人口在海外出生，接近一半的父母其中一人在海外出生。
  • 全澳人口，除了在澳洲出生外，最大比率是在英國出生，佔4%，其次是印度（3%）、中國和新西蘭（均為 2%）。
  • 可以在本文互動地圖，搜尋所住地區居民出生地、所講語言及信奉的宗教。
根據今年發布，2021年人口普查結果，自 2017 年以來，澳洲有超過 100 萬新移民，其中約 220,000 人來自印度，是最大增幅的海外出生國。印度現已超過中國和新西蘭，成為僅次於澳洲和英國的第三大出生國。

就不同國籍而言，數據顯示，墨爾本西南區Cook Point位居榜首，居民的出生地達到146個國家，是全澳最多元文化的地區。排第二是墨爾本市中心區（137 個國家），以及雪梨西南區 Blacktown 和 東南區Maroubra（133 個國家）。

搜尋下面互動地圖以查看所住地區，居民主要的海外出生國家，並繼續閱讀探索下列另外兩張關於主要語言和宗教的互動地圖。
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眾所周知，雪梨市中心內城區Haymarket，也是華埠所在地，有大量大學生居住，在人口超過1,000人地區中，海外出生人口的比例最高。Haymarket約 78% 的人在海外出生，其中 21% 來自中國，17% 來自泰國，11% 來自印尼，馬來西亞和韓國各佔 3%。 

相比之下，海外出生人口比例最低的地區（超過 1,000 居民的地區）包括原住民社區，昆州Cherbourg和Yarrabah，以及北領地Milingimbi。 
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不過，在語言方面，全澳有 350 多種不同的語言，包括人口普查確定的 167 種原住民和托雷斯海峽島民語言，其中一些出現在下面的地圖中。 

自 2016 年以來，在家中使用非英語語言的人數，增加了近 80 萬人，超過 550 萬人。全澳約有 850,000 人表示他們的英語講得不好，或者根本不會講。

普通話仍然是澳洲家庭使用的除英語之外最常用的語言，近 70 萬人使用普通話。排第二是阿拉伯語，些微超過367,000 人使用。 

旁遮普語是印度和巴基斯坦的一種通用語言，增幅最大，現在有超過 239,000 人在家說旁遮普語，自 2016 年以來增長了 80%。 

搜尋下面的互動地圖，查看所住地區最常用的語言。
去年人口普查在宗教信仰方面的數據，也受到關注，顯示沒有宗教信仰的比率增加，而表示信仰基督宗教的澳洲人比率下降。去年2021年的人口普查數據， 38.9% 的澳洲人表示，
沒有宗教信仰」（2016 年為 30.1%），而 43.9% 的人表示信仰的是基督宗教（2016 年為52.1%），其次是伊斯蘭教（3.2%）、印度教（2.7%）和佛教（2.4%）。 

幾乎所有澳洲10 大最高宗教信仰比率地區，都位於偏遠地區，或者位於西雪梨，部份移民人口高於平均水平的地區。 

北領地遠東北Arnhem Land海岸對開，Galiwinku島，90% 的表示有宗教信仰，是全澳比率最高。 1942 年，循道衛理聯合教會在該地區成立了傳教團，現在約有 47% 的人追隨聯合教會，但很大一部分人（26%）表示他們遵循原住民的傳統信仰。 

西雪梨很多地區，大部份居民是虔誠教徒， Bungarribee，其中 34% 信奉印度教、Elizabeth Hills（44% 天主教）、Mount Lewis（40% 天主教）、Girraween（52% 印度教）、Abbotsbury（ 53% 天主教）、Mount Vernon（58% 天主教）和Carnes Hill（37% 天主教）。除Mount Vernon外，這些地區的海外出生人口，都高於全澳平均比率的 27.6% 。

墨爾本北區的Roxburgh Park， 34% 的人表示信奉伊斯蘭教；北領地達爾文對開 Tiwi島上原住民社區Wurrumiyanga，由於天主教傳教士曾到該社區，社區82% 的人仍然表示是天主教徒。

搜尋下面的互動地圖，查看所住地區最多人信奉的宗教。
在全澳海外出生人口比例第二高，雪梨西區Harris Park， 45% 居民在印度出生，其中 47% 的並表示信奉印度教，而該區共有75%的居民在海外出生。

但是，儘管這個雪梨西區許多居民在印度出生，但說著各種各樣的印度語言：15% 的人說古吉拉特語，12% 的人說印地語，另外說旁遮普語、尼泊爾語和泰盧固語，就各佔 6%。

而全澳整體人口出生地，英格蘭是澳洲以外，最多人的出生地，佔全澳人口4%，其次是印度，佔3%，而中國以及新西蘭，各佔2%。

其他比率較高的出生地，各佔全澳人口1%，包括菲律賓、越南、南非、馬來西亞、意大利和斯里蘭卡。

人口普查數據顯示，全澳大約72%的人表示，在家說英語。

目前澳洲在英國出生的人口，更為分散，沒有單一地區有即使僅僅1%的人聚集。最多英國出生居民的地區是柏斯遠南區Baldivis，其次是雪梨海濱區Mosman、維州Mornington半島，以及柏斯遠南區Rockingham。
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另一個受歡迎的移民來源是尼泊爾，在最近的人口普查中，該國的人數增幅位居第二。自 2017 年以來，額外多接近 70,000 名來自尼泊爾的人，抵達澳洲，自 2016 年以來，來自尼泊爾的移民加了一倍多。

有學者分析，增長可能反映尼泊爾近年有更好的經濟條件，允許民眾出國旅行並將子女送到澳洲大學。在雪梨西區 Auburn、內西區Strathfield 和南區Hurstville 都有較多尼泊爾移民居住。

同時未來來自非洲國家的移民會迅速增加，來自包括中國等東亞國家的人士，現在開始下降。
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