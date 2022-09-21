【人口普查】約三成澳洲人在海外出生 移民大國竟然係佢？

目前，澳洲一共有超過 700 萬人是在海外出生，其中 580 萬人在家中會講英語以外的語言，而且個數字，亦正反映澳洲在文化和語言上正變得越來越多樣化。





澳洲統計局（ABS）每五年都會進行一次人口普查，而剛公布的數據指出，相比起自二戰後在1947年所做的人口普查數據，澳洲在海外出生和第二代移民的比例是穩步上升。





據統計顯示，在1948 年至1957年的十年間，一共有 235,000 名來自140個國家的海外移民抵達澳洲，在當時的移民中，有幾乎三分之二都是來自英國、意大利、德國或荷蘭這四大來源國。不過，在過去十年中，來自200多個國家的 230萬名新移民中，來自這四大來源國的移民人數，現時只是佔五分之二，反映出澳洲現時是有更多樣化的移民群體。





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而新的頭四個移民來源國依次是：印度、中國、英國和新西蘭。





助理財長利治（Andrew Leigh）表示，由於移民的來源地日益多樣化，所以在人口普查上所發問的問題亦產生了變化。例如現時會問大家是在哪國家出生？你的父母出生在哪個國家？你的祖先是什麼人等等？而他表示，這些問題都可以讓大家對澳洲多元文化的多樣性有更佳的了解。





負責人口普查的總經理楊鄧肯（Duncan Young） 表示，人口普查中一系列有關文化背景的問題，除了有助於更好地了解人口日益多樣化的情況之外，亦可以配合一些個人及其父母的出生國數據一起使用，讓人口普查的數據能夠很明確地反映所有澳洲國民的民族背景。





楊鄧肯又表示，人口普查統計數據顯示，現時澳洲有來自200多個國家出生的人，他們講 150多種語言，而他們的先祖輩更加是來自300 多個不同的民族背景。





他說：『澳洲不單止是有世界上最古老持續文化的地方，而且亦可以說是有最多樣化文化的集中地。通過人口普查，亦可以反映許多關於澳洲多樣化的故事。』





當人口普查在 1911年首次舉行時，在海外出生的澳洲國民比例只有百分之18。但到了去年的人口普查中，就有超過700萬人是在海外出生，幾乎佔總人口的三成。





同時，有超過一半的人表示，他們的父親或母親是在海外出生，這個數字比 2016 年的 610 萬人或只有百分之 26是有所增加。





另外，亦有五百八十萬人在家中是說英語以外的其他語言，這比2016年不到500萬人是增加了接近80萬人。除英語以外，目前澳洲最常用的五種語言是普通話、阿拉伯語、越南語、粵語和旁遮普語。





利治表示，這些數據，在在顯示澳洲人口的豐富性，亦是令國家繁榮的基礎。





利治表示：『不同的民族可以為澳洲帶來豐富的經驗和想法。因為大家都知道，一些多元化的公司往往更加有生產力，而多元化的城市發展亦更快，同時，多元化的國家不單止是更有趣，而且更有效率。』





澳洲民族社區議會聯會（FECCA）的行政總裁哈法吉（Mohammad Al-Khafaji ）表示，他認為不同的機構應該利用澳洲的多樣性來達致他們的最佳表現。





哈法吉說： 『這些機構需要開始考慮如何收集有關數據，以便讓他們更了解是與些甚麼人一起工作。因為這是關乎歸屬感的問題。一旦大家覺得他們所屬的機構關心和想更加了解他們的時候，這些機構便可以真正從文化的多樣性中獲得益處。』詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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