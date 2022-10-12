「最壞時刻仍未到」：IMF 料全球三份一國家面臨經濟衰退

根據國際貨幣基金組織（International Monetary Fund；IMF）的最新展望，預料明年全球經濟將有超過三份之一出現萎縮，而美國、歐洲及中國的經濟將停滯不前。





組織於星期三（10 月 12 日）發表的報告預測，澳洲的經濟將在今年增長 3.8%，明年增長 1.9%。IMF 此前在四月份預測，澳洲經濟今年增長 4.2%、明年增長 2.5%。





報告預料，澳洲通脹率將在明年維持在 4.8% 的水平。



Advertisement

國際貨幣基金組織經濟顧問古林查斯。 Source: AAP / EPA/ SHAWN THEW IMF 的經濟顧問古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）說：「簡單而言，最壞的時刻仍然未到。對於很多人而言，2023 年（的環境）就會好像經濟衰退一樣。」





他表示，國際貨幣基金組織預料通脹將在今年達到 8.8% 的最高點。而正當各地中央銀行均試圖透過加息應對生活開支上升，通脹率亦將維持高企「一段較原先預計更長的時間」。





他表示，如果中央銀行反應過慢，高通脹率將長時間影響經濟；但若反應過快，則會「將全球經濟推向不必要的嚴重衰退」。





澳洲聯邦財長查默斯（Jim Chalmers）星期二（11 日）表示，通脹的衝擊席捲全球秩序，又形容全球經濟目前處於一個「危險的狀態」。





他表示，有信心澳洲將能避免出現經濟衰退。





古林查斯又補充，全球多地將普遍出現經濟放緩的現象，明年的整體增長將是 0.5%，較三個月前預測的 1.2% 減少超過一半。德國及意大利的經濟將會收縮，而英國則回輕微增長 0.3%。





全球通脹率將在今年達致 9.5% 的最高點，並將在 2024 年或之前回落至 4.1%。





