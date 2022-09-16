全球經濟衰退憂慮升溫 股市持續震蕩

要點 中國頭8個月房地產投資按年跌 7.4%。

中國8月份零售銷售數字按年升0.5%。

中國8月份工業生產數字按年升.6%。

美國密歇根大學9月份中期通脹預期（未來5-10年）跌至2.8%。

美國密歇根大學對明年中位通脹預期跌至4.6%。

市場憂慮經濟衰退， 股市繼續承壓。 Credit: Thomas Sung 納指領跌全球，其次到標普500。 Credit: Thomas Sung 概論



市場對於美國8月份通脹數字意外回升至6.3%一事，猶如驚弓之鳥，市場的共識是各地央行將會被迫繼續大力收緊貨幣政策，務要將通脹壓低至2至3%的水平。但問題是美國聯儲局已經連番加息，然而通脹依然高企，那麽聯儲局還要加多少息才能成功打壓通脹？市場擔心的是連續的加息效應加上聯儲局的退市安排，可能會帶來一個經濟硬著路的局面，經濟衰退似難避免。





美股走勢



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爲此緣故，美股周五延續跌勢至 7 月中旬以來的最低位，道指收盤跌近 140 點，跌幅報1.59%、標普 500及納指數分別下跌了0.72%及 0.90%；全周三大股指分別下挫 4.13%、4.77%及5.478%。 原因除美國通脹意外回升之外，日前聯邦快遞發出營警，表示憂慮全球經濟前景黯淡，爲此撤回全年指引並宣布削減成本措施後，股價暴跌超過 20%。但周五美國密歇根大學發表未來5至10年中期通脹預期會下降至2.8%的水平；該報告同時預測明年通脹會回落至4.6%的水平，是去年9月以來的最低值。儘管如此，前面變數太多，市場對於全球出現經濟衰退的憂慮揮之不去。





美元長短債息



這份憂慮反映在美國10年及2年期國債盈利收益率上，周五兩大債息分別報3.455厘及 3.832厘，全周增幅分別有4.22%及7.54%。在上日的交易時段内，2年期國債收益率曾經一度飆升至 3.86% 的 15 年高位，兩大國債收益率維持在38至42點的距離。





美元指數



與此同時，美元指數高踞不下，周五晨報109.64點子，微跌0.1點，全周錄得0.61%的升幅， 美元成爲多國貨幣的避風塘，譬如歐洲出現持續的能源危機以及中國甚至要減息來應對抗疫措施帶來的破壞性影響等，讓美元繼續做好。





黃金價格



至於黃金價格周五回升了7.20美元，暫報1,684.50美元一安士，但全周跌了2.491%，顯示在美元强勢的情況下，黃金價格難以走好。





期油



期油方面，布蘭特及紐約期油周五分別回升了0.81% 及0.35%，暫報91.58美元及85.40美元一安士，全周續跌0.65%及0.81%。期油連跌三周，與市場預期經濟前景堪輿有關。





澳洲ASX200



亞太區證券市場表現方面，澳洲ASX 200 指數跌 95點，跌幅1.4%，收 6,747 點，全周累跌142.2點，跌幅2.13%，為一周以來的最低水平。與此同時，澳洲儲備銀行行長洛菲利周五表示未來有必要進一步加息來壓抑通脹，但力度多少會按當時的經濟情況來決定，行長這番話似向市場發出訊息，大家要有心理准備加息陸續有來，因為按他説 「目前的利息水平依然十分之低」。





日經



日經指數走勢與澳洲ASX 200看齊，周五跌 308點，跌幅1.11%，收 27,567.65 點，東證指數跌 0.61% 至 1,939 點，觸及一周來的最低水平。





上證恆指



上證綜指全周表現相當一般，緊隨外圍市場走勢每況愈下，周五跌2.30% 至 3,125.40點，全周累跌4.15%。話説回頭，上證周五表現差原因與中國 8 月份工業生產和零售數據高於預期，表明中國經濟可能正在復蘇，市場推測中央政府進一步推出政策支持及降息的希望便會買少見少，市場的反應純粹由情緒所帶動。不過話分兩頭，市場關心人民銀行與美聯儲的貨幣政策會愈拉愈開，成長型股份爲此遭受市場拋售。





恆指



恆指方面受到内外夾擊，周五跌168.69點，跌幅 0.89%，全周累跌600.56點，跌幅3.10%。 恆指首先受到美國的加息政策影響，加上今年中國經濟困難重重，可謂受到雙重的打擊。與此同時，由於内地房地產市場的債務危機加劇，以及嚴格的新冠疫情防控措施等，導致中國 8 月份新屋價格創下 7 年來最大跌幅，中國頭8個月房地產投資按年跌幅比頭7個月有過之而無不及。頭8個月累跌7.4%較頭7個月的6.4%爲多。





後市走勢



自上周二美股大跌之後，市場走勢並無方向可言，不過跌勢明顯減弱， 現時市場充份預期聯儲局將會在21日的議息會議上加息75基點，但市場並不排除會加息100基點的可能。 在經濟衰退的憂慮及美國聯儲局面同步縮表的背景下，市場預期難有好的表現。



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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







