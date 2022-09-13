美股出現恐慌性抛售 道指急瀉1,276點

要點 美國公佈最新核心通脹數字報升至6.3%

美國三大股指急瀉

美國統戰個數字出爐， 股市出現抛售潮，將前四日的升幅拱手奉還。 Credit: Thomas Sung 萬衆期待的美國通脹數字最終出爐，結果令人意外，通脹數字不跌反升， 核心通脹數字報6.3%，較上月的5.9%爲高，市場目前預期聯儲局可能被迫加息100基點，而非75個基點，市場出現了恐慌性抛售， 道指大跌1,276.37點，跌幅3.94%、標普500跌177.72點，跌回3000點的水平， 報3,932.69點，跌幅4.32%、納指跌幅最厲害，達到5.16%，跌632.84，收11,633.57點。美國三大股指結束了連續四天的漲勢，並創下兩年來最大的單日跌幅。不過市場並不以爲意， 原因是自上周四起，市場基於「憧憬通脹到頂」的預期一路炒上，爲此在數據出爐後來個大幅回調，實在是一個經典的炒作，拋售並不令人意外。





不過話雖如此，令人擔心的是報告内指出「通脹將會持續下去」，這意味著美聯儲將繼續加重息打擊通脹，對證券市場來説並非一件好消息，也粉碎了先前預期聯儲局將會放緩加息力度的主觀期望。





現時市場甚至預測聯儲局有可能會在21日的議息會議上，加息100個基點，而非75個基點。





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波幅指數反映市場的波動性，單日大幅飃升13.78%，報27.16點。





基於加息的勢頭將會持續好一段時間， 美國10年及2 年期國債盈利收益率分別取得1.49%及4.82%的升幅，報3.412厘及3.743厘，債息倒挂現象擴大至33點子，為近日的高位， 顯示市場預期經濟衰退即將來臨。





而美元則順理成章成爲首選的避險工具，周二勁升1.44%， 暫報109.89點。





布蘭特及紐約期油價格便在這一個恐懼加息會帶來經濟衰退的憂慮下， 分別回調了0.61%及0.30%，暫報93.43美元及87.52美元一桶。





至於黃金價格更加無運行， 大跌1.61%，暫報1,712.60美元一安士。





亞洲市場方面，ASX 200 指數周二繼續其凌厲的步伐，再取得 0.65%的升幅，重上7,000點的水平，收 7,009.70 點，連升四個交易日，收復了本月初的跌幅，究其原因是市場預期本地通脹已經到頂，儘管澳洲生活成本及利率齊齊上升，帶來壓力，但由於勞動力市場表現強勁，澳洲消費者信心自 2021 年 11 月以來首次回升了3.9%，至 84.4點子，提振了市場的情緒。但另一方面，投資者對於美國勞工統計局即將公佈最新通脹數據前保持審慎的態度，不敢太過進取。





上證與恆指走勢周二一同來個先高後低的格局，上證最終只取得0.05%的升幅，幾乎原地踏步，收 3,263.80 點；但恆指則臨收市前半小時，賣盤湧現，全日跌35.39點， 跌幅0.18%，收19,326.86點。





恆指的走勢完全在預料之内，市場首先乘著美股反彈做好，然後在臨收市前急急獲利，等待美國公佈發最新通脹數字。 話雖如此，周二，中港兩地不乏利好的消息出爐； 内地的消息包括早前公佈的8月份中國新增人民幣貸款有所增長，與此同時當月中國汽車銷量同比增長了 32.1%； 香港方面，特區政府宣佈從周六起取消對本地航空公司機組人員的隔離規定，而離港的旅客再無需要接受體溫檢查等。





日經指數周二取得 0.25% 的升幅，收 28,614.63 點，東證指數升0.32%。 收 1,987 點，觸及兩周以來的最高水平。 與此同時，日本公佈了 8 月份生產者價格指數，數字穩步上揚，而第三季度的商業信心亦有所改善。





後市方面，美國道指期貨市場今晨大跌1,256 點， 跌幅3.85%。報31,242.00點。澳洲ASX200期貨跌161點，跌幅2.29%，報6,848.00點。如無意外，全球股市今天將會陷入一輪抛售潮，預計會將前四日的升幅拱手奉還。





大家綁緊安全帶渡過今天動蕩的一個交易日。





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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





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