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回顧一周市況 澳洲儲備銀行行長應否辭職

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Financial Markets Wall Street

紐約證券市場交易員面對市場的波幅， 不敢掉以輕心。 Source: AP / Seth Wenig/AP

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Published 12 September 2022 at 6:00am
By Thomas Sung
Source: SBS

上周市場走勢先跌後回升，但基本因素並無改變，市場一般認爲是出現超賣，投資者趁低吸納的經典操作。 盡管如此，目前是時候趁低吸納嗎？後市會怎樣走下去？ 另外，澳洲儲備銀行行長洛菲利被指處理加息一事失當，理應辭職。那麽實際的失誤在哪裏？行長應否辭職？宋慶勤邀請獨立經濟分析策略師陳寳明博士分析箇中的情形。

Published 12 September 2022 at 6:00am
By Thomas Sung
Source: SBS
要點
  • 上周市場在基本因素無變的背景下表現强勢
  • 澳洲儲備銀行行長被指處理加息一事失當
  • 後市走勢預計依然吹無定向風
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美股帶動下， 全球證券市場回暖。 Credit: Thomas Sung
上周四及周五，全球股市在美股的帶動下普遍回升， 美股周五連升三日，結束了連跌三周的局面。全周，道指升2.26%、標普及納指分別取得3.64%及4.13%的升幅。其他證券市場同步做好，英國富時歐洲頭300指數全周跌幅收窄至1.08%；ASX 200 指數全周錄得0.95%的升幅；日經全周升2.03%，結束了兩個星期的跌勢；上證取得2.37%的升幅，結束了三個星期的跌勢；恆指全周則處於挨打的局面，但周五亞太區證券市場普遍回暖下，恆指收高507.63點，將全周的跌幅大幅收窄至0.46%。

分析員留意到其實上周市場並無什麽利好的消息帶動市場走好，那麽為何環球證券市場還會同步回升？

另外，澳洲儲備銀行行長出席全國記者招待會時，被傳媒問及處理加息一事失當，會否辭職。 但行長對加息一事有什麽看法？要求辭職的呼聲是否合理？

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宋慶勤邀請獨立經濟分析及策略師陳寶明博士分析以上兩個問題。

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