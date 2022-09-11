回顧一周市況 澳洲儲備銀行行長應否辭職

要點 上周市場在基本因素無變的背景下表現强勢

澳洲儲備銀行行長被指處理加息一事失當

後市走勢預計依然吹無定向風

美股帶動下， 全球證券市場回暖。 Credit: Thomas Sung 上周四及周五，全球股市在美股的帶動下普遍回升， 美股周五連升三日，結束了連跌三周的局面。全周，道指升2.26%、標普及納指分別取得3.64%及4.13%的升幅。其他證券市場同步做好，英國富時歐洲頭300指數全周跌幅收窄至1.08%；ASX 200 指數全周錄得0.95%的升幅；日經全周升2.03%，結束了兩個星期的跌勢；上證取得2.37%的升幅，結束了三個星期的跌勢；恆指全周則處於挨打的局面，但周五亞太區證券市場普遍回暖下，恆指收高507.63點，將全周的跌幅大幅收窄至0.46%。





分析員留意到其實上周市場並無什麽利好的消息帶動市場走好，那麽為何環球證券市場還會同步回升？





另外，澳洲儲備銀行行長出席全國記者招待會時，被傳媒問及處理加息一事失當，會否辭職。 但行長對加息一事有什麽看法？要求辭職的呼聲是否合理？





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宋慶勤邀請獨立經濟分析及策略師陳寶明博士分析以上兩個問題。





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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







