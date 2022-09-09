市場對高息及經濟衰退憂慮未除 但依然低位反彈

要點 聯儲局局長繼續就息口發表了鷹派的言論，但市場無動於衷

中國 8 月份消費者價格指數按年升 2.5%

中國 8 月份生產者價格指數按月升 2.3%

周五市場回暖，全面做好。 Credit: Thomas Sung 美元指數高位回落加上市場出現超賣現象，爲此全周反彈。 Credit: Thomas Sung 周五市場表現繼續回暖，分析員指出原因是美元指數從高位回落至一個星期的低位，跌了 0.67%，收108.97點子，全周跌0.58%，結束了連續一周的升幅。主因是投資者獲利驅使，與此同時，儘管聯儲局局長鮑威爾周四再發出强烈的加息言論，但似乎市場已經盡數消化，故此無動於衷。加上中國方面推出金融措施挽救經濟，導致資源價格及能源股等齊齊上升，銀行股亦在加息的憧憬下從低位回升。





儘管基本因素未除，包括俄烏戰爭持續、俄油斷供歐洲、供應鏈問題至今仍未解決、世界糧食供應短缺等問題仍然存在，但市場連跌數周之後，出現超賣的現象，如今反彈，並非不可預料。故此，投資者亦只能將周四及周五的市場回暖現象視爲一個跌後反彈的格局看待，較爲合理。





美元指數從高位回落，無形中讓期油及黃金價格變得相對便宜，周五布蘭特及紐約期油分別回升了 3.40%及3.06%，收92.18美元及86.1 美元一桶，將全周的跌幅收窄至1.34%及1.31%。





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黃金價格周五暫報1,727.60美元一安士，升 0.43% ，全周取得 0.29%的升幅， 結束了從8月12日的1,818高位連跌4周的局面。





至於美國長短債息方面，10 年期國債收益率企穩在 3.3厘的水平左右。周五報3.215厘，全周取得3.75%的升幅；2年期債息報3.563厘，全周升4.91厘，顯示市場充份預期美國聯儲局加重息打壓通脹的計劃勢在必行。





至於證券市場方面，英國富時歐洲頭300指數周五取得强勁的升幅，報升1.48%，收1,658.36點，全周跌幅收窄至1.08%。





美股周五連升三日，結束了連跌三周的局面。投資者重新吸納自 8 月中旬以來遭受重創的科技股及成長股，並在個別公司良好的季度業績帶動下，提振了投資者的冒險情緒。道指周五升1.19%、標普 500 升1.53%、納指升2.11%。全周，道指升2.26%、標普及納指分別取得3.64%及4.13%的升幅。





ASX 200 指數周四及周五受惠於資源礦務股的大幅反彈，扭轉了早前的劣勢，全周錄得0.95%的升幅，從七周的低位，即6,729.30點，回升至 6,894.20 點，可謂皆大歡喜。全周ASX200的表現無視經濟數據的好與壞，純粹受到外圍市場的表現及投資者對資源礦務、能源及金融股的炒作影響，上上落落。





其實日經指數全周的走勢與澳洲 ASX200的相約，齊齊受到美股的影響，周四及周五全面反彈，從七周的低位回升，最終收 28,214.75 點，升幅2.03%，結束了兩個星期的跌勢。





上證綜指全周在惡劣的經濟數據不斷出爐的背景下逆勢而行，越升越有，全周更取得2.37%的升幅，收 3,262.05 點，結束了三個星期的跌勢。





經濟數據方面，周五中國國家統計局公佈了 8 月份消費者價格指數及生產者價格指數分別回落。連串數字顯示中國經濟明顯放緩，但投資者反而認爲差勁的經濟數據給與人民銀行更多保持寬鬆貨幣政策的空間。加上周四，中央政府出台了多項支持經濟復甦的措施，提振了市場的情緒。





恆指全周則處於挨打的局面，但周五亞太區證券市場普遍回暖下，恆指收高507.63點，升幅2.69%，跑贏大市，並將全周的跌幅大幅收窄至0.46%。





後市方面，周五美國道指及澳洲 ASX200期貨市場分別取得1.25%及1.14%的升幅，顯示市場目前的氣氛較爲樂觀。下周市場焦點將會放在8月份的物價指數上，市場預期通脹會從 7 月的 8.5% 放緩至 8 月的 8.1%。這一個數據將會成爲聯儲局是否繼續加重息的主要參考數據。





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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







