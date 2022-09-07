澳洲經濟增長强勁 美股今晨表現回暖

要點 澳洲第二季國民生產總值升0.9%，按年增長3.6%，過去一年升3.9%；

中國8月份出口數字按年增長報7.1%，較上月的18.0% 跌幅達60.5%；

中國8月份入口數字按月增幅報0.3%，較上月的2.3% 跌幅達86.9%；

中國8 月份汽車出口數字按年增長 了47%，

中國頭8個月汽車出口增幅達到44.5%， 合計出口1,900.000輛;

美股今晨回暖， 預計會提振市場的投資情緒。 Credit: Thomas Sung 美國三大股指周三集體回暖，道指更取得435.98點的進賬，升幅1.40%；但表現最佳的莫過於納指，報升2.14%；標普升1.83%，結束了連跌 7 天的局面。 市場分析主要原因是美國國債收益回落，及油價下滑，舒緩了對通脹及利率上升的壓力所致。加上有聯儲局的理事接連發出利率過高對經濟增長帶來下行風險的言論，讓投資者對於聯儲局的加息計劃暫時鬆一口氣。





另外，美國10 年期及2年期國債盈利收益率分別回落了2.19%及1.89%, 暫報3.267厘及3.435厘的水平。分析員指出債市的走勢反映了投資者重新評估聯儲局的貨幣政策前景，目前的情況是美國聯儲局會繼續試圖通過提高利率來控制通脹飆升，但同時間美國經濟又出現放緩的現象，包括房地產市場等，爲此緣故，市場便在這一個拉拉扯扯的局面下走下去。





周三美元非常强勢，銳不可擋，美元指數曾經一度高試110.21的高位，達到 2002 年 6 月以來的最高水平，今晨稍微回落至109.56點子。市場認爲美國的經濟數據儘管放緩，但不至於導致美國經濟陷入衰退的局面，爲此對美元有支持。此外，能源危機惡化及中國的抗疫措施加劇了歐洲對經濟衰退的擔憂等，都推動資金流入美元避險。





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期油方面，基於市場擔憂全球經濟放緩，以及美元持續走強，爲此布蘭特及紐約期油周三分別下滑了5.67%及6.02%不等，暫報87.57美元及81.65美元一桶。





至於金價周三回落至每安士1,700 美元以下，跌至兩年多來的最低水平後，投資則開始趁低吸納。今晨暫時回升至1,730.30美元一安士，升17.4 美元，升幅1.02%，升勢力度强勁。





ASX 200 指數周三受累於能源股及資源礦務股的回調下，大跌 97.2點，跌幅1.42%，收 6,729 點，為七個星期以來的新低。有趣的是同日澳洲統計局公佈了全年國民生產總值數字，取得3.6%的升幅，增長强勁，但市場竟然視而不見，無動於衷。 市場反而聚焦在美股周二復市後的差勁表現上，加上澳洲儲備銀行周二上調官方利率 50 個基點至 2.35%，並暗示將會進一步收緊貨幣政策以遏制通脹飆升，連串消息不利市場走勢，投資者避險爲先。





上證綜指周三表現平穩，讓市場感到嘖嘖稱奇，原因是剛出爐的8月份出入口數字相當差勁，出口按年增長報7.1%，較上月的18.0% 的增幅足足跌了60.5%。入口數字增幅只有0.3%，較上月的2.3%，跌幅達到86.9%，顯示内地經濟放緩現象相當明顯，然而上證全日表現平穩，最終取得2.85點的進賬，升幅0.09%，實在令到市場感到意外的驚喜，市場普遍認爲可歸功於決策者一再發出支持經濟的承諾，讓市場對後市仍然有所憧憬所致。





至於恆指周三則在必需消費品及科技股的拖累下，延續了跌勢，更加連跌五個交易日，跌幅0.83%，收19,044.30點。





日經方面全日跌0.71% 至 27,430.30 點，東證指數周三下挫了 0.57% 至 1,916 點，觸及七個星期的新低。市場分析日經先受到美股差勁的走勢帶動，加上中國出入口數字驚人下滑，而日元的跌勢已經引起政府高層的嚴重關注等，市場猜測如果美元指數繼續攀升，日本政府最終可能被迫出手干預匯市，爲此帶來一定程度的震蕩。





後市方面，今晨美國道指期回升414點，升幅1.32%，報31,580.00 點；另外，澳洲ASX200期指升35點，升幅0.52%，報6,758.00點。顯示市場大跌之後，投資者情緒回暖。





據嘉賓潘萬新先生的分析，美股連跌多7日，今晨回暖，但基本因素並無改變的情況下，只可定性為跌後反彈的上落市看待。 情況是否如此，大家務要多觀察爲上，並尋求財經專家的意見才作投資的決定， 實為上上之策。





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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







