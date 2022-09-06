儲備銀行加息 市場應聲下滑 【點解】

要點 澳洲儲備銀行公佈加息50基點；

美國供應協會8月份非製造業採購經理人指數微升至 56.9；超出預期；

美國供應協會8月份服務行業新訂單報61.8，較7 月的 59.9爲佳；

美國供應協會8月份服務業就業指標從 7 月份的 49.1 升至 50.2；

美國股市出於對加息的憂慮繼續推低個市。 Credit: Thomas Sung 周二全球股市大多走低，市場歸咎於美國長短國債收益率躍升至 6 月以來的最高水平，原因與最新美國供應協會（ISM）公佈的8月份服務性行業指數繼續錄得升幅， 報56.9點，較7月的多了0.2點子。市場分析美國經濟動力强勁，儘管升幅放緩，但最新數字依然為聯儲局在9月21日舉行的議息會議上多添一份將息口再推高75個基點的理由。





這份憂慮反映在美國長短債息上，10 年期美國國債盈利收益直迫 6 月份 3.5厘 的 10 年高位，今晨報3.351厘， 升幅5.01%； 2年期國債盈利收益率今晨報3.505厘， 升幅3.15%。





而美元指數可謂勢不可擋，今晨7時報110.25點子，單日升 0.42點， 升幅 0.39%， 而日元則跌至歷史性低位， 報142的水平， 已經引起日本政府的高度關注。





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連串消息導致美國三大股指分別下滑； 道指跌173點， 跌幅0.55%、標普500跌0.41%、納指跌0.74%；至於芝加哥波幅指數今晨亦有回升的跡象， 報26.87點，升幅 3.39%。





期油方面，布蘭特及紐約期油今晨分別下滑了0.39%及0.13%不等， 暫報92.66美元及86.76美元一桶， 原因與市場憂慮全球經濟將會出現衰退的局面有關，加上中國應對對新冠疫情的嚴厲措施，加劇了市場對通脹及各國央行要進一步收緊貨幣政策，從而打擊整體需求的憂慮。





金價周二持續走弱， 今晨7 時報1,711.40 美元一安士，反映美元强勢，儘管地緣政治因素的不安，以及全球經濟下滑的情況， 對黃金價格其實有避險的支持作用。





ASX 200 周二來個先升後囘的格局，全日報25.7點， 跌幅0.38%，收 6,826.50 點，為一個多月以來的最低水平，原因與澳洲儲備銀行將政策利率上調 50 個基點至 2.35厘有關， 並暗示會進一步收緊貨幣政策以控制通脹。不夠話雖如此，市場亦留意到儲備銀行放棄了用「正常化」 政策的字眼， 顯示目前的利率正在接近儲備銀行認為的中性水平。不過四大銀行的看法似跟儲備銀行的有所出入。 周二，澳洲的資源礦務股級金融股分別下滑，但能源股則保持了最近的升浪。





上證方面在亞太區可謂跑贏大市，全日取得1.36% 的升幅， 升43.53點，收 3,243.45點了；深圳指數周二則回升了1.04% 至 11,800 點。 究其原因與中央政府議決在第三季支援這幾個月來受到新冠疫情打擊的各行各業，力圖挽救正在喪失的經濟動能。與此同時，中國人民銀行周一還表示，將下調金融機構的外匯儲備要求，此舉被視為支持人民幣正面臨迅速貶值從而導致資本進一步外流的情形。





恆指方面則連跌第四個交易日，可幸跌幅收窄，但仍然收低於近六個月的低點 ， 全日恆指僅跌22.97點，跌幅0.12%， 收19,202.73點。





日經指數則微升 0.02%， 收 27,626.51 點，東證指數則復跌0.11% 至 1,927 點，原因是投資者在美股休市，缺乏市場推動因素下保持觀望的態度所致。投資者也等待本周較後時間，美國聯儲局官員出席公開場合的講話。與此同時，日本財務大臣鈴木俊一周二對日元大幅波動發表了評論，表示目前匯市加劇並「不可取」，他正以「高度的緊迫感」來關注匯市。因爲儘管日元貶值提振了以出口為主的行業，但同時間推高了進口成本。 引入輸入通脹， 並非日本政府樂於見到的事情。





至於後市，美國道指及 ASX200的期貨市場今晨分別同步下滑了0.57%及0.58%， 顯示市場氣氛相當一般， 股市易跌難升。

















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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







