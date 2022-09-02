美國非農就業數字勝預期 再次震散美股

要點 美國8月份非農就業人數增加315,000萬人；

失業率從 7 月份的 3.5% 回升至 3.7%；

平均時薪增長 0.3%； 按年增長 5.2%；

平均每週工作時間從 34.6 小時降至 34.5 小時；

美國非農就業數字勝預期， 每股應聲下滑。 Credit: Thomas Sung 全周寰球證券市場反覆回落， 並無表現。 Credit: Thomas Sung



美國勞工部門公佈 8 月分非農就業數字，報升 315,000 個，較市場預期的300,000爲多，勞工部同時下調7月份的數字至 526,000 份。連串的數字顯示衆多行業依舊樂於招聘人手，其中專業人員受聘比率佔高，包括商業、電腦工程、醫療保健及零售業等行業，可謂相當廣泛，顯示美國就業市場增長健康，不過增幅有放緩的現象， 市場認爲最新數字給與聯儲局一個放緩加息的契機，不過利率市場目前依然維持聯儲局加息75個基點的看法並無改變。





爲此緣故，道指周五跌1.07%，全周累跌2.98%、標普500跌1.31%， 全周跌3.28%、納指跌1.31%、全周跌4.20%，三大股指連跌3周。





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基於美國非農就業數字依然强勁，美元指數維持在109點的水平上， 周五暫報109.61點子，跌0.07%， 全周則取得0.70%的升幅。





金價維持在1,720的水平上上落落， 周五曾經下探1,710 美元一安士的關口，澳洲周六晨8時企穩在1,722.60點的水平， 升0.78%， 但全周跌1.61%。





美國10年期及2年期長短債息方面，周五分別下調了2.14%及3.58%， 報3.195厘及3.96厘，長債全周取得5.44%的升幅，短債取得1.08%的升幅，長短債息相差20點子，過去兩個星期長短債息有持續收窄的現象，顯示市場對於未來美國經濟是否會因爲聯儲局繼續加重息的緣故最終會拖累經濟，未有定論，起碼不及之前的那麽恐慌。





期油方面依然受到好淡消息的互相拉扯，布蘭特及紐約期油周五分別取得1.17%及0.74%的升幅，報93.44美元及87.25美元一桶， 但全周則分別大幅下滑了7.30%及6.15%。 周五的升市源於市場寄望石油出口國家周一開會討論減產的問題。與此同時，市場出於對全球經濟衰退的憂慮以及中國繼續打擊疫情的發展，對油價未來的走向可謂一時難以掌握。 目前油價已經較今年的高峰期回落了 30% 以上。





亞洲市場方面，澳洲ASX 200 指數周五跌 0.25%，收 6,828.70 點，全周跌3.87%，原因與美國聯儲局積發出積極打壓通脹的計劃打擊投資者的情緒，加上美國周五公佈非農就業數據及中國經濟下滑等因素下，市場大多採取觀望的態度爲主，大宗商品價格因而走軟，拖累資源礦務股，而能源股則受外圍因素影響，在多重因素影響下， ASX 200 表現不濟， 實屬理所當然的事情。





上證綜指周五平收，升0.05%，收 3,186.48 點，全周跌1.53%，連跌三周。 原因除外圍因素影響之外，内地的經濟數據疲弱，以及多個城市為抗疫緣故先後封城，就以成都從周四起封城爲例，受影響居民多達 2,100 萬；此外，深圳及大連等其他主要城市將會陸續實施新的抗疫措施，進一步威脅經濟復蘇步伐。





恆指周五亦難逃劫數，跌 0.74% ，收 19,452.09 點，全周跌3.55%， 創下七周最大跌幅。





日經指數周五微跌 0.04%，收 27,650.84 點；全周跌 3.45%，連跌兩周。原因不外乎美國聯儲局官員信誓旦旦的表示要加重息打壓通脹， 以及周五晚美國公佈非農就業數字有關，市場未敢挺進。另外，日元繼續大幅下跌至24年的新低，突破 140 水平的心理關口，引發市場猜測日本央行最終會被迫出手干預匯市。因爲元貶值固然提振了日本的以出口業，但入口通脹最終不利整體經濟發展。





後市方面，今晨美國道指期貨市場報31,312.00 點， 跌351點， 跌幅1.10%， 顯示亞太區證券市場開市後難有好的表現，加上美國周一勞工假期高挂免戰牌，市場預期將會繼續在目前的水平上低位徘徊，個別發展。 澳洲ASX200期貨市場則微跌0.23%，報6,792.00 點，難有整體走勢可言。





情況是否如此， 周一請來獨立經濟分詞及策略師陳寳明博士爲大家分析下周市場的走勢。



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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







