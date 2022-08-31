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市場表現基本冷靜？就業及技能峰會探討什麽事情？

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澳洲就業及技術峰會正式上場，各界有什麽期望？

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Published 1 September 2022 at 6:00am, updated 22 minutes ago at 7:27am
By Thomas Sung
Source: SBS

8月31日周三，環球證券市場表現低迷，美股今晨再跌接近300點，那麽後市發展又如何？另外，就業及技能峰會今天正式上場，金融界對此有什麽預期？ 宋慶勤邀請獨立經濟分析及商業投資顧問潘萬新分析市場的走勢及各界對峰會的期望。

Published 1 September 2022 at 6:00am, updated 22 minutes ago at 7:27am
By Thomas Sung
Source: SBS
要點
  • 澳洲聯邦政府舉行就業及技能峰會正式上場；
  • 中國8月份製造業採購經理指數報49.4%，按月升0.4%；
  • 中國8月份非製造業商務活動指數報52.6%，按月跌1.2%；
  • 中國8月份綜合製造業經濟採購指數報51.7%，按月跌0.8%；
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市場氣氛基本低迷， 等待美國非農就業數字出爐。 Credit: Thomas Sung
周三美國三大股指繼續下滑，連跌四日，道指跌 280 點，跌幅0.88%、標普500跌 0.78%、納指跌 0.56%。分析員指出周五美國勞工部門公佈最新非農就業數據， 爲此市場未敢輕舉妄動。按月計算，8月份道指及標普 500 指數均下跌了超過 4%，納指跌超過 4.5%，是七年來的最差表現。與此同時，修訂後的ADP 就業報告顯示，美國私營企業 8 月新增了 132,000 份新增就業崗位，為 2021 年初以來的最低水平，顯示勞動力市場可能正在降溫。

英國富時歐洲頭300指數周三大跌1.18%， 收1,637.06點，原因是歐元區通脹率在 8 月創下歷史新高之後， 勁升至9.1%，歐央行坦言正在考慮下次會議上加息 75 個基點，爲此冲散了市場的投資情緒。

由於利率將繼續上升，美國10 年期及2年期國債收益率一直緩步攀升至 3.1厘水平 以上。周三兩大國債收益率分別上升了2.41%及0.61%， 暫報3.185厘及3.487厘。當然國債利率高企，金價便反覆受壓，今晨7時， 金價回落至1,722.00美元一安士的水平。

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美元指數周三曾經升至 109點子的高位， 接近 20 年來的最高水平，之後在109 及108.60的水平内徘徊。今晨7時暫報108.69點子。

至於期油價方面， 則維持其跌跌撞撞的局面， 今晨7時布蘭特期油大跌2.78美元， 跌幅1.8%， 暫收96.63美元一桶； 紐約期油則跌3.13%， 暫報88.77美元一桶。 期油價格主要受到市場對環球經濟前景並不樂觀，尤其出於對中國經濟放緩的憂慮，以及歐美加息步伐凌厲的影響。

亞洲市場方面，ASX 200 指數周三跌 11.5點，跌幅 0.16%，收 6,986.80 點，盤中早段曾一度觸及 4 個星期的低點，即 6,937.50點， ASX200 主要受兩大因素影響； 一是道指先跌308點，投資者爲此顯得小心翼翼； 二，資源礦務股及能源股周二承接外圍市況走勢疲弱，打擊市場氣氛。 話雖如此，ASX200 最終只跌0.16點，其實已經收復了不少的失地，可謂飲得杯落。

周三，上證綜指跌 0.78% 至近 4 週低點 3,202 點；投資者正消化疲弱的中國數據，突顯了中國經濟復甦路途崎嶇， 原因多少與中國對疫情採取動態清零的戰略，導致不少城市要採取嚴格的抗疫措施，經濟活動受阻。 

恆指周三來個震蕩上行的格局，令人喜出望外，因爲早盤曾跌 184 點，跌幅 0.92%，但收市時，卻能盡數收復失地，更取得5.36點的進賬，即 0.03%的升幅，收 19,954.39點，前後反彈0.95%，整個8月跌幅約1.05%左右。 全日恆指受到中美證券市場的負面消息影響，其實易跌難升居多。 

日經周三跌 104.05點，跌幅 0.37%，收 28,091.53 點；東證指數則跌 0.27% 至 1,963 點，跌至三週以來的最低水平。 日經周三受到美國市場關注加息的影響；但同時間，日本 7 月份工廠產出比 6 月份意外增長了1%，超出市場預期的跌 0.5%。但最終市場未敢在美國非農就業數字出爐前，有太大的作爲，爲此下調104點。 


後市方面，美國道指期貨市場今晨報 31,558.00點， 大跌217點， 跌幅 0.68%； 澳洲 ASX200 期貨市場跌71點， 跌幅 1.03%， 暫報6,837.00點， 顯示今日市場都會採取觀望的態度爲主，等待美國勞工部門公佈最新的非農就業數字出爐， 現時預計非農就業數字將會取得 30 萬個新增職位，加強了聯儲局將會採取更加激進的加息步伐應對通脹。

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