市場表現基本冷靜？就業及技能峰會探討什麽事情？

要點 澳洲聯邦政府舉行就業及技能峰會正式上場；

中國8月份製造業採購經理指數報49.4%，按月升0.4%；

中國8月份非製造業商務活動指數報52.6%，按月跌1.2%；

中國8月份綜合製造業經濟採購指數報51.7%，按月跌0.8%；

市場氣氛基本低迷， 等待美國非農就業數字出爐。 Credit: Thomas Sung 周三美國三大股指繼續下滑，連跌四日，道指跌 280 點，跌幅0.88%、標普500跌 0.78%、納指跌 0.56%。分析員指出周五美國勞工部門公佈最新非農就業數據， 爲此市場未敢輕舉妄動。按月計算，8月份道指及標普 500 指數均下跌了超過 4%，納指跌超過 4.5%，是七年來的最差表現。與此同時，修訂後的ADP 就業報告顯示，美國私營企業 8 月新增了 132,000 份新增就業崗位，為 2021 年初以來的最低水平，顯示勞動力市場可能正在降溫。





英國富時歐洲頭300指數周三大跌1.18%， 收1,637.06點，原因是歐元區通脹率在 8 月創下歷史新高之後， 勁升至9.1%，歐央行坦言正在考慮下次會議上加息 75 個基點，爲此冲散了市場的投資情緒。





由於利率將繼續上升，美國10 年期及2年期國債收益率一直緩步攀升至 3.1厘水平 以上。周三兩大國債收益率分別上升了2.41%及0.61%， 暫報3.185厘及3.487厘。當然國債利率高企，金價便反覆受壓，今晨7時， 金價回落至1,722.00美元一安士的水平。





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美元指數周三曾經升至 109點子的高位， 接近 20 年來的最高水平，之後在109 及108.60的水平内徘徊。今晨7時暫報108.69點子。





至於期油價方面， 則維持其跌跌撞撞的局面， 今晨7時布蘭特期油大跌2.78美元， 跌幅1.8%， 暫收96.63美元一桶； 紐約期油則跌3.13%， 暫報88.77美元一桶。 期油價格主要受到市場對環球經濟前景並不樂觀，尤其出於對中國經濟放緩的憂慮，以及歐美加息步伐凌厲的影響。





亞洲市場方面，ASX 200 指數周三跌 11.5點，跌幅 0.16%，收 6,986.80 點，盤中早段曾一度觸及 4 個星期的低點，即 6,937.50點， ASX200 主要受兩大因素影響； 一是道指先跌308點，投資者爲此顯得小心翼翼； 二，資源礦務股及能源股周二承接外圍市況走勢疲弱，打擊市場氣氛。 話雖如此，ASX200 最終只跌0.16點，其實已經收復了不少的失地，可謂飲得杯落。





周三，上證綜指跌 0.78% 至近 4 週低點 3,202 點；投資者正消化疲弱的中國數據，突顯了中國經濟復甦路途崎嶇， 原因多少與中國對疫情採取動態清零的戰略，導致不少城市要採取嚴格的抗疫措施，經濟活動受阻。





恆指周三來個震蕩上行的格局，令人喜出望外，因爲早盤曾跌 184 點，跌幅 0.92%，但收市時，卻能盡數收復失地，更取得5.36點的進賬，即 0.03%的升幅，收 19,954.39點，前後反彈0.95%，整個8月跌幅約1.05%左右。 全日恆指受到中美證券市場的負面消息影響，其實易跌難升居多。





日經周三跌 104.05點，跌幅 0.37%，收 28,091.53 點；東證指數則跌 0.27% 至 1,963 點，跌至三週以來的最低水平。 日經周三受到美國市場關注加息的影響；但同時間，日本 7 月份工廠產出比 6 月份意外增長了1%，超出市場預期的跌 0.5%。但最終市場未敢在美國非農就業數字出爐前，有太大的作爲，爲此下調104點。







後市方面，美國道指期貨市場今晨報 31,558.00點， 大跌217點， 跌幅 0.68%； 澳洲 ASX200 期貨市場跌71點， 跌幅 1.03%， 暫報6,837.00點， 顯示今日市場都會採取觀望的態度爲主，等待美國勞工部門公佈最新的非農就業數字出爐， 現時預計非農就業數字將會取得 30 萬個新增職位，加強了聯儲局將會採取更加激進的加息步伐應對通脹。





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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







