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中美達成審計協議 在美中資股就此安枕無憂?

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中美達成審計協議，對上證及港股帶來多一點穩定作用？

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Published 31 August 2022 at 6:08am, updated 28 minutes ago at 6:36am
By Thomas Sung
Source: SBS

8月30日周二，環球證券市場連跌兩日後，似有暫時喘定的跡象，那麽個別市場的走勢如何？日前傳來中美兩國達成審計協議，在美中資股是否可以安枕無憂？ 宋慶勤邀請香港時富金融優越投資資產管理公司顧問黎永良分析其實前路依然崎嶇。

Published 31 August 2022 at 6:08am, updated 28 minutes ago at 6:36am
By Thomas Sung
Source: SBS
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美股今晨繼續震蕩， 投資者情緒顯得不安。 Credit: Thomas Sung
亞太區證券市場表現方面，澳洲ASX 200 指數周二在能源股及科技股的領漲下，取得 0.47%的升幅，收 6,998.30 點，收復了前一個交易日的部分跌幅。能源股做好主要受到期油隔夜上漲所致。 當然，Woodside Petroleum 公佈業績，上半年利潤勁升五倍，更增加中期派息率接近三倍之多， 提振了市場的氣氛。

上證周二跌 0.42%，跌13.51點，收 3,227.22 點。市場分析與多個内地城市收緊抗疫措施應付疫情，引發了投資者對經濟將會進一步受損的憂慮。另外，傳美國總統拜登將會要求美國國會批准價值 11 億美元的對台軍售， 導致地緣政治緊張情緒升溫， 不利市場的走勢。至於恆指周二早盤曾經暴跌 361 點， 即 1.8% 至 19,662 點，午後市場情緒得到改善，買盤趁低吸納，跌勢收窄，收市時僅跌74.19點，跌幅0.37%， 收19,949.03點。

日經周一大跌762點之後， 周二回升316.62點，升幅1.14%， 收 28,196 點；東證指數周二則取得 1.25% 的升幅，收 1,968 點。 市場分析投資者暫時放下對美聯儲局激進收緊貨幣政策的憂慮，並喜見日本 7 月份失業率連續第三個月保持在 2.6% 的水平， 並無進一步惡化的跡象，對市場氣氛有所支持。

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後市待續……

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