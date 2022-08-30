中美達成審計協議 在美中資股就此安枕無憂?

美股今晨繼續震蕩， 投資者情緒顯得不安。 Credit: Thomas Sung 亞太區證券市場表現方面，澳洲ASX 200 指數周二在能源股及科技股的領漲下，取得 0.47%的升幅，收 6,998.30 點，收復了前一個交易日的部分跌幅。能源股做好主要受到期油隔夜上漲所致。 當然，Woodside Petroleum 公佈業績，上半年利潤勁升五倍，更增加中期派息率接近三倍之多， 提振了市場的氣氛。





上證周二跌 0.42%，跌13.51點，收 3,227.22 點。市場分析與多個内地城市收緊抗疫措施應付疫情，引發了投資者對經濟將會進一步受損的憂慮。另外，傳美國總統拜登將會要求美國國會批准價值 11 億美元的對台軍售， 導致地緣政治緊張情緒升溫， 不利市場的走勢。至於恆指周二早盤曾經暴跌 361 點， 即 1.8% 至 19,662 點，午後市場情緒得到改善，買盤趁低吸納，跌勢收窄，收市時僅跌74.19點，跌幅0.37%， 收19,949.03點。





日經周一大跌762點之後， 周二回升316.62點，升幅1.14%， 收 28,196 點；東證指數周二則取得 1.25% 的升幅，收 1,968 點。 市場分析投資者暫時放下對美聯儲局激進收緊貨幣政策的憂慮，並喜見日本 7 月份失業率連續第三個月保持在 2.6% 的水平， 並無進一步惡化的跡象，對市場氣氛有所支持。





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後市待續……





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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







