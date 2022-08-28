美股大跌1,000點後 市場何去何從？

要點 美聯儲局長鮑威爾坦言通脹仍未受控， 市場相當震蕩；

道指周五跌3.03%，收32,283.40點，全周累跌4.22%；

標普500周五跌3.37%， 收4,057.66點，全周累跌4.03%；

納指周五跌3.94%，收12,141.71點，全周累跌4.43%；

芝加哥波幅指數周五升17.36%，收25.56點，全周累升24.07%；

芝加哥波幅指數周五升17.36%，收25.56點，全周累升24.07%；

澳洲ASX200 周五升級0.79%，收 7,104.10，全周累跌0.14%；

上證綜指周五跌0.31%，收 3,236.22 點，全周累跌0.64%；

恆指周五升1.01%，收20,170.04點，全周累升2.01%；

日經周五升0.57%，收 28,641.38 點，全周累跌0.99%；





全周市場顯得相當震蕩。 Credit: Thomas Sung



全周股市基本在鮑威爾發言前回穩， 但奈何市場押錯了注，鮑威爾在全球央行行長周年大會發言暗示央行將繼續加息壓抑通脹，讓投資者對於聯儲局會採取更加溫和的加息路綫圖希望破滅，美國三大股指應聲大幅下滑。（詳細内容， 請參閲前文報道）



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鮑威爾坦言：「在通脹得到控制之前，美國經濟需要一段時間的緊縮貨幣政策。這意味著增長放緩，就業市場疲弱，以及家庭及企業將會面臨一些痛苦。」





避險情緒高漲，美元指數早前曾經高觸及20年的高位，至109的水平，之後輾轉回落，到周六晨企穩在108.84的水平，升了0.34%，全周升0.68%。





美國10年期及2年期國債的盈利收益率全周企穩在 3厘以上，周五兩大國債收益率分別取得0.20%及0.24%的升幅，報3.03厘及3.382厘， 全周升幅分別是1.84%及1.45%。





期油方面，布蘭特及紐約期油全周暫時分別取得5.23%及7.01%的升幅，報100.8美元及92.97美元一桶。 市場繼續受到利好及利淡的消息互相拉扯所致。





金價則明顯受到聯儲局局長鮑威爾的講話受壓，周五擴大跌幅至每安士 1,735 美元左右， 暫報1,750.80-美元一安士，周五跌幅1.16%， 全周跌0.53%。





亞洲市場方面，基於鮑威爾還未發表演講， 爲此亞太區市場還未反映最新的市場走勢。





ASX 200 指數周五再傳捷報，連升三日，錄得 0.79%的升幅，收 7,104.10 點，原因與強勁的業績報告及商品價格走強有關。但全周因爲早前跟隨外圍走勢受累，依然錄得0.14%的跌幅，結束了連升5周的記錄。





上證周五跌 0.31% ，收3,236 點，全周跌0.64點，連跌兩周。 原因是市場分析儘管人民銀行推出寬鬆貨幣政策，但未能平息市場對疫情會捲土重來的憂慮。然而， 中美達成審計協議，相信會對市場帶來多一點穩定的作用。





至於恆指卻與人驚喜， 周五續升201.66點，升幅1.01%，全周更取得2.01%的升幅，收20,170.04 點，為兩周的高位， 跑贏大市。





日經指數周五取得 0.57% 的升幅，收 28,641.38 點，但全周仍然錄得0.99%的跌幅， 理由是投資者等待美國聯儲局局長鮑威爾在Jackson Hole發表演說所致。





後市方面，基於美國道指周五大跌1,008點， 道指期貨報跌1,010.00點，跌幅3.03%；至於澳洲ASX 200期則跌104點，跌幅1.48% 預計周一開市之後，亞太區證券市場會跟跌， 反映美股的走勢。



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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







