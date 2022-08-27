聯儲局局長鮑威爾發言 美股大跌超過1,000點

要點 鮑威爾揚言會繼續加息打壓通脹，市場震蕩；

美國7 月份個人消費支出價格指數按月下滑了 0.1%；

剔除食品及能源的7月份個人消費支出價格指數升0.1%;

過去12個月的升幅從 6 月份的 6.8% 放緩至 7月份的6.3%;

美元指數企穩在108.84的水位;

聯儲局局長鮑威爾發言後，美股大跌超過1,000點。 Credit: Thomas Sung



全周市場顯得相當震蕩。 Credit: Thomas Sung 美股周五顯得相當震蕩，道指大跌1,008.38點，跌幅3.03% ，全周累跌1,423.34點，跌幅 4.22%；標普500周五跌141.46，跌幅 3.37%，全周累跌 170.82點，跌幅4.03%； 納指周五跌 497.56點，跌幅3.94%，全周累跌563.5 點，跌幅4.43%， 納指跌幅創下自 6 月 16 日以來最差的單日表現。





週五的跌市抹去了所有三大指數在 8 月取得的溫和漲幅，市場顯得相當波動， 芝加哥波幅指數周五單日勁升17.36%，報25.46點，全周升24.07%。





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實美股的表現自 6 月以來，一直從低位慢慢復甦，標普 500 更收復了近一半的跌幅，原因是季度收益勝預期，兼且市場預期通脹已經見頂，然而鮑威爾在行長周年大會上的發言， 粉碎了相關的主觀期望。 鮑威爾坦言：「在通脹得到控制之前，美國經濟需要一段時間的緊縮貨幣政策。這意味著增長放緩，就業市場疲弱，以及家庭及企業將會面臨一些痛苦。」





數據方面，7 月份美國個人消費支出價格指數按月下滑了 0.1%；但在剔除食品及能源後的7月份個人消費支出價格指數報升0.1%，過去12個月的升幅從 6 月份的 6.8% 放緩至 7月份的6.3%。 連串數字顯示美國通脹的升幅有放緩的跡象，但同時加强了市場對美國經濟衰退的憂慮，導致美元指數愈升愈有 ，美元指數早前曾經高觸及20年的高位，至109的水平，之後輾轉回落，到周六晨企穩在108.84的水平，升了0.34%，全周升0.68%。





至於美國10年期及2年期國債的盈利收益率全周企穩在 3厘以上，周五兩大國債收益率分別取得0.20%及0.24%的升幅，報3.03厘及3.382厘， 全周升幅分別是1.84%及1.45%。目前兩大國債收益率相差41個點子，與上一周的水位持平，債市並沒有股市如此動蕩，而債息繼續上揚正顯示市場對加息的預期以及對美國經濟前景的憂慮並無減退。





期油方面，周六澳洲東部時間早上8時計，布蘭特及紐約期油全周暫時分別取得5.23%及7.01%的升幅，報100.8美元及92.97美元一桶。 市場繼續受到利好及利淡的消息互相拉扯。利好的消包括沙特暗示會減產、伊朗原油有望增加出口、美國原油庫存下降等； 但利淡的消息包括美聯儲的貨幣政策週期遠未結束，加上中國經濟發展放緩等因素， 讓油價上上落落。





至於金價則明顯受到聯儲局局長鮑威爾的講話受壓，周五擴大跌幅至每安士 1,735 美元左右， 暫報1,750.80-美元一安士，周五跌幅1.16%， 全周跌0.53%。





亞洲市場方面，基於鮑威爾還未發表演講， 爲此亞太區市場還未反映美股受壓的最新走勢。ASX 200 指數周五再傳捷報，連升三日，錄得 0.79%的升幅，收 7,104.10 點，原因與強勁的業績報告及商品價格走強有關。但全周因爲早前跟隨外圍走勢受累，依然錄得0.14%的跌幅，結束了連升5周的記錄。





上證方面， 周五跌 0.31% ，收3,236 點，全周跌0.64點，連跌兩周。 原因是市場分析儘管人民銀行於周一突然將一年期及5五年期的優惠借貸基準利率分別下調了5 個基點至 3.65厘及15 個基點至 4.30厘；但似乎未能平息市場對疫情會捲土重來的憂慮； 再加上房地產行業陷入困境、電力短、加上外部需求減弱等， 減息無疑導致資本外流風險加劇，打壓了市場的情緒。





至於恆指方面卻與人驚喜， 周五續升201.66點，升幅1.01%，全周更取得2.01%的升幅，收20,170.04 點，為兩周的高位。 這得益於隔夜華爾街在Nvidia和其他科技股領漲的情況下帶動了内地的科技股做好所致。 與此同時，傳北京及華盛頓就允許美國會計監管機構審計在美國上市的中資公司一事的談判，可望在短期内達成協議， 導致投資者情緒得到改善。





日經指數周五取得 0.57% 的升幅，收 28,641.38 點，但全周仍然錄得0.99%的跌幅， 理由是投資者等待美國聯儲局局長鮑威爾在Jackson Hole發表演說所致。 不過東京亦傳來好消息，因爲投資者評估了剛剛出爐的的日本東京府8月份通脹數字回升至102.70， 較7月的102.30，取得0.4%的升幅。儘管如此，預計日本央行仍將保持超寬鬆的貨幣政策，以支持脆弱的經濟復甦。





基於美國道指周五大跌1,008點， 道指期貨報跌1,010.00點，跌幅3.03%；至於澳洲ASX 200期則跌104點，跌幅1.48% 預計周一開市之後，亞太區證券市場會跟跌， 反映美股的走勢。





周一請來獨立經濟及策略師陳寶明博士分析市場如何拆解聯儲局局長的發言對加息安排有什麽啓示。





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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







