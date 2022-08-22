恐懼聯儲局再加重息 市場震蕩下行

要點 人民銀行下調一年期最優惠貸款利率5 個基點至 3.65%；

人民銀行下調五年期最優惠貸款利率15 個基點至 4.30%；

今晨美股大跌， 三大股指跌幅由1.91%至2.55%，可謂相當震蕩，待續.....





亞洲市場方面，ASX 200 指數周一從10個星期高位回落，出現普跌的現象，跌幅有 0.95%，收 7,046.90 點，表面原因與投資者再次擔心美聯儲局即將大幅加息有關。爲此緣故，在科技股的領跌下，市場並無亮點。 但其實ASX 200 最近表現相當硬净， 連升5個星期， 上周五更推高至10個星期的高位；故此市場出貨，先行獲利， 再等待聯儲局局長鮑威爾周五出席行長周年會議上發言。





上證方面全日取得0.61%的升幅，收3,277.79點，市場分析與人民銀行分別下調一年期及五年期的最優惠借貸利率有關。 一年期的最優惠貸款利率 下調了5 個基點至 3.65%；而影響樓房按揭市場的五年期最優惠利率則下調 了15 個基點至 4.30%。





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另外，恆指周一早盤曾經微微做好，之後反覆回落。到收市後，在競價時段，跌幅擴大至0，59%，收19,689.71點。恆指原初受惠於中國人民銀行減息的消息帶動，然而市場等待美國聯儲局局長鮑威爾周五出席在傑克遜霍爾的央行年會上發表講話，故此未敢輕舉妄動， 反而將早前的獲利套現， 導致市場走勢反覆。





至於日經指數則下跌了 0.47% ，收 28,794.50 點；東證周一微微下跌了 0.1% ， 收 1,993 點，從七個月高位回落，原因都是市場等待鮑威爾在年會上的發言不無關係。





後市待續......





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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







