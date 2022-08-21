聯儲局會再加重息嗎？

要點 道指周五跌0.86%，收33,706.74點，全周跌0.16%；

標普500周五跌1.29%， 收4,228.48點，全周跌1.21%；

納指周五跌2.01%，收12,705.21點，全周纍跌2.62%；

澳洲ASX200 周五收 7,114.50，全周升1.16%，連升5個星期；

上證綜指周五收 3,258.08 點，全周跌0.57%；

恆指周五收19,773.03點，全周纍跌了1.99%；

日經周五收 28,930.33 點，全周升1.34%。

美國聯儲局公佈議息會議後， 市場顯得更加震蕩。 Credit: Thomas Sung 美國聯儲局公佈議息會議後， 市場顯得更加震蕩。 Credit: Thomas Sung 美國三大股指周五分別下滑， 原因是市場繼續受到聯儲局公佈的議息會議紀要所困擾， 尤其是聯儲局理事們對於加息前景繼續發表相當鷹派的言論，導致道指周五跌0.86%，收 33,706.74點 ，全周跌0.16%、標普500周五跌1.29%，收4,228.48點，全周跌1.21%、納指周五跌2.01%，收12,705.21點，全周纍跌2.62%。科技股及高成長股成爲市場的主要輸家，原因是息口預期繼續上升，他們的融資成本便顯得相對更加高昂所致。





至於美國10 年期及2年期長短債息方面，周五長債息率飃升至2.976厘的水平，升幅3.33%，全周升了4.71%；2年期國債周五升0.09%，報3.348厘，全周升了3.01%，兩大債息相差37個點子顯示兩個情況， 一是市場預期聯儲局 在9 月份會再次加息 75 個基點； 二是市場對於美國經濟可能出現衰退的憂慮依然揮之不去。





既然如此，美元指數再次成爲避險工具之首，周五勁升至 108 的上方，逼近 7 月觸及的 20 年高位 108.5，周五報108.1厘，全周取得2.29%的升幅，升勢凌厲。





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出於對全球經濟放緩的擔憂日益加劇，加上美元高企，布蘭特及紐約期油周五分別下滑了0.86%及0.38%不等，分別報95.76美元及86.88美元一桶；全周布蘭特期油跌2.25%，紐約期油跌0.82%。全周利好油價的消息其實不多， 包括各大央行繼續發出要加重息的言論，加上中國的經濟前景令人憂慮，市場評估對原油需求將會持續下滑所致。 但另一邊廂，有消息傳出， 歐洲與伊朗有可能重啓2015 年達成的核發展協議， 最終讓伊朗石油出口增加至每日250 萬桶，從而推低油價跌至六個月的新低。





金價方面， 由於美元指數高企， 金價輾轉回落， 周五跌0.62%， 暫報1.760.30點，全周跌3.22%。





亞洲市場方面，ASX 200 指數週五小幅上漲了 0.02%， 收 7,114.50， 但全周則取得1.16%的升幅，連升5個星期，推高至10個星期以來的新高。 期間BHP公佈業績公佈全年利潤增長達到26%， 並宣布創紀錄派息後，提振市場做多的情緒。經濟數據方面則首推澳洲統計局公佈的6月份季度工資增長，取得0.7%的升幅，按年則取得2.6%的升幅，這兩個數字都低於預期； 但同期通脹單單在六月已經從上月的6.1%飃升至6.8%。





上證綜指周五跌 0.59%，收 3,258.08 點，全周跌0.57%， 原因是市場出於對中國經濟出現不穩的憂慮所致。周初人民銀行率先降息，現時市場進一步預計人行將於下周一再下調企業及抵押貸款的基準貸款利率。中國高層連番的舉動與外圍打擊通脹不斷加息的大環境顯得格格不入，除突顯了中國經濟的疲弱性外，中國亦面臨因爲息口下降會導致資金流走的威脅。野村證券及高盛分別下調了對中國 GDP 的預測，理由是需求疲軟、與新冠病毒相關的不確定性以及電力短缺等對中國經濟復蘇步伐構成威脅。





恆指全周處於挨打的局面，周五稍微企穩，出現縮量震蕩整固的格局，全日收19,773.03點，升0.05%， 但全周纍跌了1.99%。恆指主要受到内地疫情揮之不去，房地產市場暴跌，及最近出現能源緊縮，讓投資者越發擔心中國經濟的復甦動力所致。





日經周五回落了 0.04%，收 28,930.33 點， 全周升1.34%。 領漲亞太區市場；東證指數則取得0.2%的升幅，收 1,995 點。日本在周五共不了最新的通脹數字顯示，日本 7 月份總體通脹率從 6 月的 2.4%按年上升至 2.6%，升幅為自2014 年 4 月以來最快的一個月； 此外，7 月份核心消費者價格指數也從 6 月份的 2.2% 按年上升至 2.4%，為 2014 年 12 月以來的最高水平，高於日本央行設定 的2% 的目標。





後市方面， 市場認爲美國息口動向未明，下周全球央行將會假座美國懷俄明的 Jackson Hole舉行周年行長級大會， 届時聯儲局局長鮑威爾將會在席上就美國貨幣政策的前景發表演説。 故此一般預料，目前市場會多採取觀望的態度爲主。





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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







