環球證券市場表現分化 人行減息救經濟

要點 中國 7 月份工業產按年增長 只有3.8%，低於預期的 4.6%；

中國 7 月份零售額按年升 2.7%，遠遠低於預期的5%；

中國人民銀行將部分借出金融機構的4,000億人民幣一年期借貸便利貸款利率下調 10 個基點至 2.75%；

中國人民銀行通過 7 天逆回購注入市場 20 億元人民幣；

中國人民銀行將借貸成本從 2.1% 下調 10 個基點至 2.0%；

美股繼續做好，但中國經濟前景讓市場放心不下。 Credit: Thomas Sung



今晨美股繼續承接上周美國通脹數字放緩的消息，加上業績的帶動下，美國三大股指分別取得不俗的升幅。 道指升0.45%，收33,912.44點、標普500升0.40%，收 4,297.14點、納指表現最佳，升0.62%，收 13,128.05點。不過基於市場無視中國工業生產指數下滑以及紐約區的經濟增長數字下跌等消息， 顯示市場炒味甚濃。





市場炒股之餘不忘避險的部署，基於市場對於全球經濟放緩的擔憂揮之不去，10 年期美國國債盈利收益率今晨下跌了1.72%至 2.80厘的近日低位； 另外2年期國債盈利收益率亦同步下滑了1.72%， 報 3.201厘， 相差28點子， 兩大國債收益率差距有收窄的現象，但市場的憂慮未見消除。 而波幅指數今晨躍升了1.84%， 報19.89點子，值得市場繼續密切觀察下去。





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儘管上周美國通脹數字按年升幅回落至8.5%， 較6月的9.1% 似有到頂下滑的現象，但基於多位美國聯儲局的理事繼續發表鷹派的言論所致，爲此美元指數繼續受到市場的追捧，周一勁升了0.83%， 報106.51點子。周三聯儲局將會公開市場委員會會議紀要，到時會讓市場對聯儲局的加息部署取得進一步的了解。





由於中國發表的經濟數據差强人意， 市場對能源需求的前景平添多一份不明朗的因素。 爲此緣故，布蘭特原油期貨市場周一大幅下跌超過 3 美元， 跌幅多達3.59%，至每桶 94.63 美元，接近 2 月的位； 另外，紐約期油價格則跌3.42%， 暫報88.94美元一桶，顯示日益惡化的經濟前景增加了石油出口國家對石油需求下降的預期。





周一黃金價格大幅下滑了1.08%， 暫報每安士 1,795.90 美元，市場似乎經歷了為期 4 周的反彈後，暫時出現囘軟的局面。 投資者似乎相當在意美國聯儲局理事繼續發表一系列強硬的加息言論有關。





亞洲市場表現分化，ASX 200 指數周一在科技股及清潔能源股的帶動下，取得 0.45%升幅，收 7,064.31 點，邁向兩個多月的新高，主因美國通脹壓力有舒緩的跡象，美股在周五表現相當强勁， 提振了投資者情緒所致。 同一理由，推高了日經指數及東證指數，日經全日取得1.14% 的升幅，收 28,871.78 點，升324.8點；東證升 0.6%，收 1,985 點，兩個指數均觸及多個月來的高位。





至於上證則在好淡爭持的局面下平收， 全日僅跌2.85點子， 跌幅0.09%， 收3,274.04點子。 好消息方面，首推中國人民銀行將向部分金融機構提供的4,000億人民幣一年期借貸便利貸款利率下調 10 個基點至 2.75%；另外人行亦通過 7 天逆回購注入 20 億元人民幣，同時將借貸成本從 2.1% 下調 10 個基點至 2.0%。





市場分析人行的舉動源於公佈的經濟數據低於預期，凸顯了政策扶持的必要性，因爲剛剛公佈的經濟數據可謂强差人意， 包括中國 7 月份工業產按年增長 只有3.8%，低於預期的 4.6%； 亦較不及6 月份的 3.9% 增幅； 此外， 7 月份零售額按年升 2.7%，遠遠低於預期的5%。





恆指方面周一早盤下跌 了144 點，即0.71%， 收市時報跌 134.76點，收20,040.86點，跌幅 0.67%%，扭轉了前兩個交易日的漲幅，原因是中國的數據乏善可陳所致。與此同時，中國國家統計局坦言7月份的復甦勢頭面臨各種困難，爲此升幅未如理想。期間市場亦關注有多間中資跨海企業在美國退市，以及由美國參衆兩院代表團訪問台灣，有可能導致兩岸緊張局勢再度升溫，爲此緣故，人行周一意外下調關鍵利率的消息未能起到提振市場情緒的作用。





至於後市方面， 美國道指期貨市場今晨8時報33,878.60， 升117.50點，升幅0.35%； 澳洲ASX200期貨市場則回跌61.50，跌幅0.87%， 暫報1995.50， 顯示市場走勢並不明朗， 市場在等待美國聯儲局明日公佈上次的議息會議紀要前， 相信會採取觀望的態度居多，情況是否如此， 大家拭目以待。





目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







