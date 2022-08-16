市場周二無方向可言 澳洲開始辯論就業及技術峰會内容

要點 市場表現審慎，上上落落，並無明顯的方向可言；

市場表現審慎，上上落落，並無明顯的方向可言， 唯獨道指表現一枝獨秀；

美國6 月份工業總產量從負 0.4%跌幅修正為正 0.7%升幅；

美國7月份工業總產量增長報道 0.6%；

市場表現分化，唯獨美國道指一枝獨秀。 Credit: Thomas Sung 周二，道指可謂一枝獨秀，取得0.71%的升幅，收34,152.01 點、標普500升 0.19%， 收4,305.20點、納指則跌1.3%， 收13,102.55點。 科技股突然回落，原因與大型零售商的業績報告相當不俗，讓投資者作出換馬的行動所致。數據方面，美國房地產市場在 7 月降溫，下跌幅度多達 10%，為 2020 年 8 月以來的最低水平；與此同時，美國工業總產量取得三個月來首次的升幅。 首先6 月份的負 0.4%增長修正為正 0.7%升幅； 另外，7月份工業總產量差不多同步增長了 0.6%。爲此緣故，道指轉跌為升。





美國10年期及2年期長短債息周二分別上升了0.72%及1.97%不等， 今晨6時， 長債報2.811厘， 短債報3.266厘。 市場氣氛有所改善，但長短債息差距突然飃升至45個點子， 顯示市場對未來經濟衰退的憂慮從未改變。





爲此緣故，美元指數再次成爲避險的工具，周二曾經一度直迫 107 關口，為三個星期未見的高位。 今晨六時， 暫報106.48點子，跌0.06%。





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至於布蘭特及紐約期油周二在市場擔心全球經濟衰退可能嚴重影響能源需求的情況下， 分別下滑了3.00%及3.09%，暫報92.255及86.65美元一桶。





金價連跌兩日， 周一跌 1.3% 後，周二續跌0.42%， 今晨6時報每安士 1,790.50 美元的水平。 原因是儘管美國通脹數字回落， 但多位聯儲局理事分別表示還有加重息的必要來壓抑通脹， 對黃金價格並無上升的誘因。





亞洲市場方面，澳洲ASX 200 指數周二再取得 0.58%的升幅，收 7,105.04 點，為兩個月來的新高。期間資源礦務股BHP公佈全年利潤增長達到26%， 並宣布創紀錄派息後， 股價表現亢奮；另外，重磅股譬如 CSL Ltd、聯邦銀行 及 Telstra 等分別取得1% 或以上的升幅，對ASX200 帶來額外的支持。





上證綜指周二表現審慎，全日平收，升1.8點，升幅 0.05%，收 3,277.88 點，深證綜指則取得0.08% 的升幅，收12,470 點，兩大股指曾經觸及近三個星期的高位。市場分析與上日中國人民銀行降低關鍵貸款利率來提振需求應對疲弱的經濟有關，人而行出手之快，讓市場感到意外，亦突顯了目前中國經濟發展形勢其實不妙， 尤其是佔全國國民生產總值百分之25的地產發展市場相當低迷，加上7 月份工業生產、固定資產投資及零售銷售數據均低於預期， 市場其實難以做好。





恆指周二指數早盤曾經取得 101 點的進賬， 升幅 0.5% ， 收 20,142 點。但午後好景不常，尤其臨收市前半小時， 賣盤再次湧現， 市場氣氛頗爲惡劣。最終收報 19,830.52點， 跌210.34點，跌幅1.05%。 市場分析與投資者炒作一輪反彈之後， 趁聯儲局即將公佈上次議息會議紀要， 故此先行出貨可也。





日經指數周二受到能源股及航運股的領跌下，小幅下挫 0.01%，收 28,868.91 點，東證指數則跌 0.15% 至 1,982 點，市場分析與日經上日表現神勇，勁升了1.14%有關， 故此周二市場稍微回調。另外，中國及美國疲弱的經濟數據給與部份投資者出貨的理由。





至於後市方面，今晨道指期貨市場取得215.90點的進賬，升幅0.64%， 暫報 34,128.30點， 道指可謂氣勢如虹。澳洲 ASX 200期指則取得21點的進賬，升幅0.30%， 收 7,016.50 點。 但市場會怎樣走下去呢？ 的確是一個未知之素；另外， 美國聯儲局將於今晚公佈上次議息會議紀要， 相信市場會來個「即日鮮」的炒作，然後靜待數字出爐， 情況是否如此， 大家拭目以待。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







