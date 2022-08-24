全球央行周年大會前夕 市場表現反覆

要點 全球央行周年大會開會在即，市場未敢輕舉妄動；

有聯儲局理事發出相當鷹派言論，震散亞洲市場；





亞洲市場方面，ASX 200 指數周三主要受惠於大宗商品價格回暖，加上期油在外圍回升， 拉動指數强勢做好，ASX200全日取得 0.52%的升幅，收 6,998.10 點，結束了連續兩天的跌勢。 Woodside Energy 及 Santos Ltd 分別上漲 了 3.4% 和 2.1%。另外，資源礦務股因為金屬價格上漲而水漲船高，BHP取得1.1%的升幅，至於零售商Coles 集團則發出警告，表示成本上升，盈利前景蒙上陰影，Coles Group 股價爲此下滑了 4.6%。





上證綜指及深證綜指分別下滑了1.86%及 2.88%; 兩大指數分別收3,215.20 點及 至 12,096.39 點， 雙雙同爲兩個星期的低位。市場分析與美國明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長尼爾·卡什卡里表示，如果通脹的勢頭遠超過市場升幅的話，那麽儲備銀行將不得不在更長時間內採取更加積極打壓通脹的政策取向所致，而這個情況與中國人民銀行為刺激經濟不惜減息背道而馳，爲此勢必會進一步導致在中國的資金外流， 對市場不利。





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至於恆指方面， 早盤跌 178 點， 午後跌勢擴大，收市時報跌234.51點，跌幅1.21%，收19,268.74點， 為近六個月來的低點 ，恆指已經連跌三個交易日. 市場分析恆指收到内外衝擊， 内者來自中國的負面因素，包括樓房地產股市場的不振及疫情的影響； 外者則受到美國加息在即以及相對差勁的經濟數據所衝擊，爲此市場氣氛相當低迷。





日經指數周三跌 0.49%，收 28,313.47 點; 東證則跌 0.22%， 收 1,967 點，延續了本周的跌勢。市場分析與美國明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長尼爾·卡什卡里的言論有關。





後市......



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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







