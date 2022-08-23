業績報告透露了多少澳洲經濟發展前景？

要點 日本8月份製造業經理採購指數報51.0，較7月份52.1 回落了1.1點子，跌幅有2%；

日本8月份新訂單數字報49.2，從7月的50.3 回落了1.1點子；





亞洲市場方面，ASX 200 指數周二 1.21%，收 6,961.80 點，連跌第二個交易日至近三周以來的低位，市場表現相當審慎，原因擔心美國聯儲局局長鮑威爾在周五舉行的全球央行行長周年峰會上發表激進的加息的言論所致，爲此金融股緊隨華爾街的隔夜跌市， 先行大幅回調，投行麥格理集團跌3.4%、聯邦銀跌1.8%、澳新銀跌1.7%、西太銀行跌2.1%及澳洲國民銀行跌2%不等。 與此同時隨著大商品價格回升，能源及和礦務業股份分別從近期的低點反彈。





上證綜指周二則在震蕩中回穩，收市時報3,276.22點， 跌1.57點， 跌幅0.05%。回吐了上日部份的升幅，主因不離受到外圍市場的加息憂慮影響。 與此同時，人民銀行在周一分別調低一年期及5年期基準貸款利率以刺激信貸需求後，市場一度做好，但回過頭來，中國的貨幣政策與外圍背道而馳，恐怕會加劇資金外流的風險加劇。





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至於恆指周二緊隨華爾街的跌市，出現普跌，全日報19,503.25點，跌幅 0.78%，延續了前一天的跌勢。





日經周二續跌 1.19%，收 28,452.75 點，東證指數跌 1.06% ，收 1,971 點，觸及一周多以來的最低水平，原因是日經跟隨華爾街的走勢，擔心美國儲聯儲局將會繼續大舉加息以遏制通脹。另外經濟數據方面，日本製造業活動增長放緩至 19 個月低點的數據，從上月的52.1 回落至8月的51.0; 此外，新訂單數字亦從7月的50.3 回落至8月的49.2而日本服務行業自 3 月以來首次收縮。爲此緣故，不利市場的氣氛，權重股紛紛受壓。





後市待續……



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