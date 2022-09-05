美股公衆假期 其他市場窄幅上落

要點 中國8月份財新網服務行業採購經理指數報55.0，較7月的55.50下滑了0.5個點子；

俄羅斯天然氣斷供歐洲，油價乘勢回升，利好能源股；

市場憂慮美國聯儲局會繼續加重息來打壓通脹；

亞太區證券市場昨日在震蕩中走下去，原因是上周五美國公佈非農就業數字， 新增職位有315,000份，數字勝預期，讓市場確定聯儲局再加重息應對通脹再無懸念；加上俄國突然宣佈無限期向歐洲停供天然氣，能源股當然受惠， 但卻同時平添各國打擊通脹的壓力， 可謂雪上加霜，市場氣氛麻麻。





儘管如此，ASX 200 指數周一在震蕩中取得 0.34%的升幅，收6,852.20點，皆因能源股乘著俄國斷供天然氣給歐洲以及資源礦務股在大宗商品價格反彈的情況下回升。市場同時關注石油出口國家對減產一事的最終決定，澳洲能源股的領頭羊，Woodside Petrloeum及Sanos分別取得 4% 及 2.9%的升幅， 提振了ASX 200 的氣氛。





上證周一在震蕩中回升，尤其臨收市前半小時，買盤湧現，實有執平貨之嫌，將上證的升幅有本來的0.1%推高至0.42%，收3,199.91點； 深證綜指周一跌23.70點，跌幅0.20%，較早前的跌幅收窄了0.30%，收 11,678.69點。 内地市場受到中國主要城市重新封關應對疫情的影響，衝擊了市場的情緒。此外，負面的中國經濟消息讓人民幣受壓，促使外國投資者拋售內地資產。另一方面，投資者評估8 月份財新網中國服務業經理採購指數報55.0點子，顯示當地經濟仍然處於擴張的地步，但增速低較 7 月份的55.5， 下滑了0.5點子，





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恆生指數周一表現相當震蕩，内地證券市場周一臨收盤時有買盤吸納，恆指則見賣盤源源不絕， 顯示市場避險情緒相當高漲。周一恆指最終跌233.66點，收19,218.43，跌幅1.20%，領跌亞太區，連跌三個交易日。市場分析主跟隨美股疲弱的走勢有關，加上内地一些城市要封關對抗疫情，爲此緣故，所有板塊齊齊下滑。 個別公司消息方面，隨著巴菲特減持比亞迪的股份，該公司股價周一下跌了4.4%； 另外中國製藥厰康希諾推出的新冠疫苗，並獲得中國藥品監管機構的緊急批准，該公司股價逆勢而上，取得14.5%的升幅，為一年半的新高。





日經周一全日低位窄幅上落，收市時跌 0.11%，收 27,6619.61點，東證指數全日跌 0.07%，至 1,929 點，為一個月來的最低水平， 市場分析是日經跟隨美股的走勢所致。 此外，投資者還評估了日本服務業自 3 月以來首次在 8 月錄得增長放緩的現象， 主因與政府打擊疫情所帶來的負面效果所致。





待續......





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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







