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美股小幅回升 但後市場會怎樣走下去？

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面對加息及經濟放緩的衝擊下，證券市場將會怎樣走下去？ Source: AP / Seth Wenig/AP

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Published 15 September 2022 at 6:13am, updated 7 minutes ago at 9:12am
By Thomas Sung
Source: SBS

9月14日周三，環球股市在美國道指大跌1,276點之後，全部下滑，無一幸免，不過跌幅卻又不及美股。另外， 美股今晨小幅回升，那麽後市會怎樣走下去？會繼續第二次探底？抑或跌後反彈？現時是否入市的良機？ 宋慶勤邀請獨立經濟分析及商業投資顧問潘萬新分析市場的氣氛及走勢。

Published 15 September 2022 at 6:13am, updated 7 minutes ago at 9:12am
By Thomas Sung
Source: SBS
要點
  • 美國三大股指上日大跌後， 全球股市無一做好
  • 日元曾經跌至一美元兌換144.9日元，即引來日本央行的干預
  • 市場猜測聯儲局下周開會有可能加息100基點
  • 美國8月份生產價格指數按月微跌0.18點子至139.74 點， 跌幅0.12%
  • 美國 8 月份生產價格指數按年升 8.7%
  • 美國8月份核心 生產價格指數按月升 0.2%，按年升 5.6%
  • 美國8月份通脹物價指數按月升 0.1%，按年回落至 8.3%
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美股今晨回暖，跌勢是否已經喘定？ Credit: Thomas Sung
 上日環球證券市場哀鴻遍野，全部緊隨美股下滑， 可幸跌幅只是美股的一半，並未出現恐慌性的抛售。

今晨美國三大股指小幅回升， 似有跌後喘定的現象，全日三大股指來個先升後回的格局，最後收市前，買盤重新入市場，爲此均錄得些微升幅，道指全日取得0.10%的升幅，報31.135.09點、標普 500 指數及納指分別回升 0.34% 及 0.74%，報3,946.01及11,719.68點。市場分析美股回暖有兩個原因，一是上日跌幅太急，爲此早段有買盤趁低吸納； 另外，昨日美國公佈的8月份生產價格指數一連兩個月微微回落，但8月份核心通脹物價指數按月升幅報0.1%，高出市場預期的0.1%跌幅，可幸升幅輕微，爲此緣故，市場氣氛回暖，科技股及成長股再次受到追捧。

債息方面，美國10 年期國債盈利收益率企穩在 3.40厘 的水平，今晨報3.41厘，微跌0.38%，接近 6 月初 3.5厘的 10 年高位； 2年期債息則報3.797. 升1.09%，兩大債息曲綫圖相距38點子，有愈拉愈遠的趨勢，顯示市場充份預期加息勢頭持續，以及對未來經濟衰退的憂慮揮之不去。

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美元指數企穩在109.50的上方，回吐日前部份的漲幅 ，今晨暫報109.67，微跌 0.14 點，跌幅 0.13%。金價則在美元指數依然高企的背景下續跌0.68%，暫報1,705.80美元一安市。

期油價格走勢跌跌撞撞，投資者繼續評估全球需求前景。國際能源署最新報告顯示，有衆多國家在月内將會大規模放棄購入天然氣轉而購入石油，平均每天增加 70 萬桶，是一年前的兩倍； 不過，同時間隨著預期環球經濟放續步放緩，預計到 2023 年原油需求才會回升。爲此緣故，期油就在這個拉拉扯扯的情況下上上落落，今晨布蘭特及紐約期油分別取得1.26%及1.67%的升幅，暫報94.34美元及88.77美元一桶。 

ASX 200 指數承接昨日美股的跌勢，暴跌 181點，跌幅2.58%，收 6,828.60 點，既回落至近兩個月來的最低水平，也將過去四日取得的279點漲幅，拱手奉還了6成4之多。ASX200領跌的行業以科技股及金融股爲主，其他板塊緊隨大市同步下滑，無一幸免。 

日經 指數也不遑多讓， 跌 2.78%，實跌796,01點，收 27,819 點；東證指數周三跌 1.97% 至 1,947 點，抹去過去四個交易日大部分漲幅， 與澳洲 ASX200 看齊。另外值得一提的是日元一度跌至1美元兌換144.9日元，立即引來日本央行入市干預， 將日元提升至143的水平， 但儘管此這個水平仍然算高，市場預計日本央行只是小試牛刀，測試市場的反應，然後徐圖後計。 

上證綜指全日跌幅有限，低開低走，儘管最終只跌 0.8%，即26.26點，收3,237.54 點，但以跌幅來看，表現相當中規中矩。恆指方面則難逃劫數，全日跌479.76點，跌幅2.48%， 收18,847.10點， 跌至半年的新低。 

後市方面，今晨美國道指期貨市場愈升愈有，7時報升90點子，升幅0.28%，至31,302.00點；但澳洲ASX 200期貨市場則表現審慎，只微升9點，升幅0.13%，至 6,845.00點，顯示市場態度審慎理智。至於開市後，市場又會如何走下去？ 大家拭目以待。

ASX 200 指數承接美股的跌勢，暴跌 181點，跌幅2.58%，收 6,828.60 點，既回落至近兩個月來的最低水平，也將過去四日取得的279點漲幅，拱手奉還了6成4之多。ASX200領跌的行業以科技股及金融股爲主，另外，重磅的資源礦務股、能源股，醫療保健、消費及清潔能源相關股也緊隨大市同步下滑，無一幸免。

日經 指數也不遑多讓， 跌 2.78%，實跌796,01點，收 27,819 點；東證指數周三跌 1.97% 至 1,947 點，抹去過去四個交易日大部分漲幅， 與澳洲 ASX200 看齊。另外值得一提的是日元一度跌至1美元兌換144.9日元，立即引來日本央行入市干預， 將日元提升至143的水平， 但儘管此這個水平仍然算高，市場預計日本央行只是小試牛刀，測試市場的反應，然後徐圖後計。

上證綜指全日跌幅有限，低開低走，儘管最終只跌 0.8%，即26.26點，收3,237.54 點，但以跌幅來看，表現相當中規中矩。恆指方面則難逃劫數，全日跌479.76點，跌幅2.48%， 收18,847.10點， 跌至半年的新低。

後市方面，今晨美國道指期貨市場愈升愈有，7時報升90點子，升幅0.28%，至31,302.00點；但澳洲ASX 200期貨市場則表現審慎，只微升9點，升幅0.13%，至 6,845.00點，顯示市場態度審慎理智。至於開市後，市場又會如何走下去？ 大家拭目以待。

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