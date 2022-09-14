美股小幅回升 但後市場會怎樣走下去？

要點 美國三大股指上日大跌後， 全球股市無一做好

日元曾經跌至一美元兌換144.9日元，即引來日本央行的干預

市場猜測聯儲局下周開會有可能加息100基點

美國8月份生產價格指數按月微跌0.18點子至139.74 點， 跌幅0.12%

美國 8 月份生產價格指數按年升 8.7%

美國8月份核心 生產價格指數按月升 0.2%，按年升 5.6%

美國8月份通脹物價指數按月升 0.1%，按年回落至 8.3%

美股今晨回暖，跌勢是否已經喘定？ Credit: Thomas Sung 上日環球證券市場哀鴻遍野，全部緊隨美股下滑， 可幸跌幅只是美股的一半，並未出現恐慌性的抛售。





今晨美國三大股指小幅回升， 似有跌後喘定的現象，全日三大股指來個先升後回的格局，最後收市前，買盤重新入市場，爲此均錄得些微升幅，道指全日取得0.10%的升幅，報31.135.09點、標普 500 指數及納指分別回升 0.34% 及 0.74%，報3,946.01及11,719.68點。市場分析美股回暖有兩個原因，一是上日跌幅太急，爲此早段有買盤趁低吸納； 另外，昨日美國公佈的8月份生產價格指數一連兩個月微微回落，但8月份核心通脹物價指數按月升幅報0.1%，高出市場預期的0.1%跌幅，可幸升幅輕微，爲此緣故，市場氣氛回暖，科技股及成長股再次受到追捧。





債息方面，美國10 年期國債盈利收益率企穩在 3.40厘 的水平，今晨報3.41厘，微跌0.38%，接近 6 月初 3.5厘的 10 年高位； 2年期債息則報3.797. 升1.09%，兩大債息曲綫圖相距38點子，有愈拉愈遠的趨勢，顯示市場充份預期加息勢頭持續，以及對未來經濟衰退的憂慮揮之不去。





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美元指數企穩在109.50的上方，回吐日前部份的漲幅 ，今晨暫報109.67，微跌 0.14 點，跌幅 0.13%。金價則在美元指數依然高企的背景下續跌0.68%，暫報1,705.80美元一安市。





期油價格走勢跌跌撞撞，投資者繼續評估全球需求前景。國際能源署最新報告顯示，有衆多國家在月内將會大規模放棄購入天然氣轉而購入石油，平均每天增加 70 萬桶，是一年前的兩倍； 不過，同時間隨著預期環球經濟放續步放緩，預計到 2023 年原油需求才會回升。爲此緣故，期油就在這個拉拉扯扯的情況下上上落落，今晨布蘭特及紐約期油分別取得1.26%及1.67%的升幅，暫報94.34美元及88.77美元一桶。





ASX 200 指數承接昨日美股的跌勢，暴跌 181點，跌幅2.58%，收 6,828.60 點，既回落至近兩個月來的最低水平，也將過去四日取得的279點漲幅，拱手奉還了6成4之多。ASX200領跌的行業以科技股及金融股爲主，其他板塊緊隨大市同步下滑，無一幸免。





日經 指數也不遑多讓， 跌 2.78%，實跌796,01點，收 27,819 點；東證指數周三跌 1.97% 至 1,947 點，抹去過去四個交易日大部分漲幅， 與澳洲 ASX200 看齊。另外值得一提的是日元一度跌至1美元兌換144.9日元，立即引來日本央行入市干預， 將日元提升至143的水平， 但儘管此這個水平仍然算高，市場預計日本央行只是小試牛刀，測試市場的反應，然後徐圖後計。





上證綜指全日跌幅有限，低開低走，儘管最終只跌 0.8%，即26.26點，收3,237.54 點，但以跌幅來看，表現相當中規中矩。恆指方面則難逃劫數，全日跌479.76點，跌幅2.48%， 收18,847.10點， 跌至半年的新低。





後市方面，今晨美國道指期貨市場愈升愈有，7時報升90點子，升幅0.28%，至31,302.00點；但澳洲ASX 200期貨市場則表現審慎，只微升9點，升幅0.13%，至 6,845.00點，顯示市場態度審慎理智。至於開市後，市場又會如何走下去？ 大家拭目以待。





ASX 200 指數承接美股的跌勢，暴跌 181點，跌幅2.58%，收 6,828.60 點，既回落至近兩個月來的最低水平，也將過去四日取得的279點漲幅，拱手奉還了6成4之多。ASX200領跌的行業以科技股及金融股爲主，另外，重磅的資源礦務股、能源股，醫療保健、消費及清潔能源相關股也緊隨大市同步下滑，無一幸免。





日經 指數也不遑多讓， 跌 2.78%，實跌796,01點，收 27,819 點；東證指數周三跌 1.97% 至 1,947 點，抹去過去四個交易日大部分漲幅， 與澳洲 ASX200 看齊。另外值得一提的是日元一度跌至1美元兌換144.9日元，立即引來日本央行入市干預， 將日元提升至143的水平， 但儘管此這個水平仍然算高，市場預計日本央行只是小試牛刀，測試市場的反應，然後徐圖後計。





上證綜指全日跌幅有限，低開低走，儘管最終只跌 0.8%，即26.26點，收3,237.54 點，但以跌幅來看，表現相當中規中矩。恆指方面則難逃劫數，全日跌479.76點，跌幅2.48%， 收18,847.10點， 跌至半年的新低。





後市方面，今晨美國道指期貨市場愈升愈有，7時報升90點子，升幅0.28%，至31,302.00點；但澳洲ASX 200期貨市場則表現審慎，只微升9點，升幅0.13%，至 6,845.00點，顯示市場態度審慎理智。至於開市後，市場又會如何走下去？ 大家拭目以待。





目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







