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全球股市是否正步入熊市？ 可以避免嗎？

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Financial Markets Wall Street

聯儲加息勢頭强勁， 市場未敢掉以輕心。(AP Photo/Richard Drew) Source: AP / Richard Drew/AP

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Published 26 September 2022 at 6:00am
By Thomas Sung
Source: SBS

上周全球股市相當動蕩，尤其美股，道指僅差150點便熊市，而標普500以及納指已經雙雙跌入熊市，那麽對全球的經濟及股市帶來怎麽樣的影響？ 可以避免嗎？宋慶勤邀請獨立經濟分析及策略師陳寶明博士分析市場的走勢。

Published 26 September 2022 at 6:00am
By Thomas Sung
Source: SBS
要點
  • 全周道指跌3.99%、美標普500跌4.64%、納指跌5.07%。
  • 澳洲ASX200成份股全周爹 2.55%。
  • 上證綜指全周跌1.21%。
  • 恆指全周跌4.41%.。
  • 恆指全周跌4.41%.。
市場目前正在觀察利息的走勢會上升到哪一個水平，才會止步？經濟衰退的局面如果無法避免，將會是一個軟著陸的局面，抑或硬著陸的局面？到時會出現一個怎麽樣的局面？ 目前的投資環境儘管動蕩，但對投資者又是否帶來一個難得的入市時機？抑或時機還未到？陳博士會爲大家一一解説。


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