全球股市是否正步入熊市？ 可以避免嗎？

要點
- 全周道指跌3.99%、美標普500跌4.64%、納指跌5.07%。
- 澳洲ASX200成份股全周爹 2.55%。
- 上證綜指全周跌1.21%。
- 恆指全周跌4.41%.。
- 恆指全周跌4.41%.。
市場目前正在觀察利息的走勢會上升到哪一個水平，才會止步？經濟衰退的局面如果無法避免，將會是一個軟著陸的局面，抑或硬著陸的局面？到時會出現一個怎麽樣的局面？ 目前的投資環境儘管動蕩，但對投資者又是否帶來一個難得的入市時機？抑或時機還未到？陳博士會爲大家一一解説。
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在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。
目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。
聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。
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