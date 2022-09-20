聯儲局會前債息飃升 美股應聲下滑

要點 人民銀行維持1年期貸款優惠利率在 3.35厘不變。

人民銀行維持 5 年期基準利率 4.3厘不變。

美國聯儲局舉行議息會議期間，美股大幅下滑

美元指數票升值110.16點子新高

美國2年期國債盈利收益率飃升至3.9791近日新高

聯儲局開會之際，美股大幅下滑。 Credit: Thomas Sung 美國三大股指





美國三大股指今晨在美國聯儲局舉行議息會議之際大幅回落， 其中道指跌313點， 跌幅1.01%、標普 500 及納指數分別下跌 1.13% 及 0.95%，原因是市場幾可肯定美聯儲會將息口再上調 75 個基點， 市場擔心聯儲局的貨幣緊縮政策最終會導致美國經濟走入衰退的局面。再加上福特車廠發出盈警，表示供應鏈問題持續， 將會導致該公司在第三季額外損失 10 億美，該股價格因而暴跌 10% 以上。





債息





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與此同時，美國國債盈利收益率繼續走高，10年期國債今晨7時報3.569厘，升幅2.29%，為 自2011 年 4 月以來的最高水平。與此同時，2年期國債收益率突破 3.98%，今晨7時報3.971厘，為 2007 年 11 月以來最高。 2年期及 10 年期國債收益率曲線圖出現倒挂42個基點， 顯示市場擔心一到兩年後，美國將會出現經濟衰退的局面。





美元指數、期油及黃金價格





美元指數更加飃升至110點子以上的水位，為近20年來的新高。 今晨7時報110.19點，升 0.45點，升幅 0.41%。 美元指數飃升，期油及黃金價格相對下滑。布蘭特及紐約期油今晨7時分別報90.82及84.23美元一桶， 跌 1.28%及1.32%，顯示市場在加息的大環境下，對前景頗爲悲觀所致。





ASX200





亞洲市場方面，ASX 200 指數周二取得 1.29%的升幅， 實升86.5點，收 6,806.40 點，主因是跟隨美股周一隔夜做好，並在大宗商品價格反彈的領漲情況下，提振了市場的氣氛；加上四大銀行的表現亦相當不俗，平均取得超過1%的升幅，延續前一個交易日的大幅回升。市場認爲澳洲ASX200 在美國聯儲局議息會議前大幅做好，可謂嘖嘖稱奇。





上證綜指





上證綜指周三表現有驚無險，來個高開收低的格局， 最後力保不失，全日升6.8點，升幅 0.22%，收 3,122.41 點；深證綜指全日表現强勢，反彈0.69%，收 11,283 點，從近四個月的低位小幅回升。 市場關注中國央人民銀行維持 1 年期的貸款優惠利率及 5 年期基準利率分別在 3.65厘 及 4.3厘，目的是遏制人民幣快速貶值及資本外流的情形。





恆指





港股周二升勢不俗，曾經取得 252 點的升幅，到收市時升幅稍微收窄，但仍然取得215.45點的進賬，升幅1.16% 至 18,781.42 點，擺脫了前兩個交易日的跌勢，並脫離前一天觸及近 6 個月的低點，主因是華爾街隔夜反彈之故。消息面方面，傳中國計劃對一些外國遊客放寬邊境入境規定，而香港亦將宣布其檢疫政策，利好市場的氣氛。





日經





至於日經指數周二重開，全日取得0.44% 的升幅，收 27,688.42 點；東證指數則升 0.48% 至 1,948 點，收復了上周部份的失地，主要是跟隨美股隔夜的走勢。此外，投資者還評估了日本 8 月總體通脹升勢為八年來最快的一個月，原因是日元低企，帶來輸入通脹，導致原材料價格飃升所致。





後市





後市方面， 美國道指期貨市場今晨7時報30,818.00點， 跌299點，跌幅0.96%； 澳洲 ASX200 期貨市場報6,740.00 點，跌74 -點，跌幅1.08%.， 顯示今天市場氣氛將會預期低迷，大家靜待聯儲局今晚公佈議息會議決定。



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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







