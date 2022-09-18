美聯儲加息力度猛 澳洲會跟隨其後嗎？

要點 美國道指、標普500及納指全周分別跌4.13%、4.77%及5.48%。

澳洲ASX200全周跌2.13%。

美國芝加哥波幅指數全周升15.41%。

美國10及2年期國債全周分別升4.22%及7.54%。

美元指數全周升0.61。

納指領跌全球，其次到標普500。 Credit: Thomas Sung 上周二，美國道指大跌1,276點，出現小股災，全球震蕩，之後波幅收窄，亞洲市場的走勢亦不及美股那麽震蕩， 從中有什麽啓示？具體的情況如何？美股的表現是否出於炒過龍，抑或有其必然的因素所致？





另外，澳洲儲備銀行行長表示：「目前的利息水平依然十分之低」。這是否説明澳洲的利率走勢將與美國同步？抑或澳洲有其獨特的因素，會審時度勢作出另類的加息安排？





獨立經濟分析及策略師陳寶明博士爲大家拆解以上兩大問題。





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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







