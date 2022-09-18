美聯儲加息力度猛 澳洲會跟隨其後嗎？

要點
- 美國道指、標普500及納指全周分別跌4.13%、4.77%及5.48%。
- 澳洲ASX200全周跌2.13%。
- 美國芝加哥波幅指數全周升15.41%。
- 美國10及2年期國債全周分別升4.22%及7.54%。
- 美元指數全周升0.61。
上周二，美國道指大跌1,276點，出現小股災，全球震蕩，之後波幅收窄，亞洲市場的走勢亦不及美股那麽震蕩， 從中有什麽啓示？具體的情況如何？美股的表現是否出於炒過龍，抑或有其必然的因素所致？
納指領跌全球，其次到標普500。 Credit: Thomas Sung
另外，澳洲儲備銀行行長表示：「目前的利息水平依然十分之低」。這是否説明澳洲的利率走勢將與美國同步？抑或澳洲有其獨特的因素，會審時度勢作出另類的加息安排？
獨立經濟分析及策略師陳寶明博士爲大家拆解以上兩大問題。
Advertisement
READ MORE
美股出現恐慌性抛售 道指急瀉1,276點
READ MORE
美國通脹數字即將出爐 市場繼續做好
在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。
目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。
聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。
SBS 致力為澳洲多元社區提供最新的新冠疫情資訊。有關新型冠狀病毒疫情的最新報導，請前往 。
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、，或訂閱。
SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。