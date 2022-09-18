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美聯儲加息力度猛 澳洲會跟隨其後嗎？

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Financial Markets Wall Street

美股暫時喘定，聚焦聯儲局議息會議決定。 Source: AP / John Minchillo/AP

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Published 19 September 2022 at 6:00am
By Thomas Sung
Source: SBS

上周美股出現小股災，市場頗爲動蕩，具體的情況如何，後市又會怎樣走下去？另外，澳洲儲備銀行會跟隨聯儲局的加息步伐嗎？

Published 19 September 2022 at 6:00am
By Thomas Sung
Source: SBS
要點
  • 美國道指、標普500及納指全周分別跌4.13%、4.77%及5.48%。
  • 澳洲ASX200全周跌2.13%。
  • 美國芝加哥波幅指數全周升15.41%。
  • 美國10及2年期國債全周分別升4.22%及7.54%。
  • 美元指數全周升0.61。
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納指領跌全球，其次到標普500。 Credit: Thomas Sung
上周二，美國道指大跌1,276點，出現小股災，全球震蕩，之後波幅收窄，亞洲市場的走勢亦不及美股那麽震蕩， 從中有什麽啓示？具體的情況如何？美股的表現是否出於炒過龍，抑或有其必然的因素所致？

另外，澳洲儲備銀行行長表示：「目前的利息水平依然十分之低」。這是否説明澳洲的利率走勢將與美國同步？抑或澳洲有其獨特的因素，會審時度勢作出另類的加息安排？

獨立經濟分析及策略師陳寶明博士爲大家拆解以上兩大問題。

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