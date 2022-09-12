SBS廣東話節目

美國通脹數字即將出爐 市場繼續做好

SBS廣東話節目

Japan Financial Markets

日經跟隨美股上周走勢，繼續做好。 Source: AP / Eugene Hoshiko/AP

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

Published 13 September 2022 at 6:03am, updated 24 minutes ago at 7:10am
By Thomas Sung
Source: SBS

9月12日周一， 亞太區證券市場普遍跟隨美股上周强勁的走勢繼續做好，今晨美股在通漲數字即將出爐之際，表現强勁，宋慶勤為大家分析下去。

Published 13 September 2022 at 6:03am, updated 24 minutes ago at 7:10am
By Thomas Sung
Source: SBS
要點
  • 上證及恆指繼續放公衆假期周一休假
  • 澳洲ASX 200 及 日經指數緊隨美股走勢

今晨美國三大股指收市時，道指取得0.66%的升幅，納指更加領漲全球， 升幅 1.2%。市場預期今晚出爐的通脹數字將會放緩所致。盡管如此，聯儲局依然會維持加息75個基點的原先設定， 詳情待續......

周一ASX 200 指數表現强勁，勁升 1.02%，收 6,964.50 點，升至 9 月份的最高水平，ASX200受惠於美股上周在超賣背景下强力反彈，並在科技股及資源礦務股的領漲下做好。重磅資源礦務股BHP、Fortescue Metals 及 Rio Tinto 分別取得3.5%、3.3%及1.8%升幅。

Advertisement
日經指數周一走勢與澳洲ASX200 看齊，跟隨美股的走勢爲主，收高 1.16%，收 28,542.11 點，東證指數升 0.75% 至 1,980 點，創下兩周以來的新高。與此同時，日元受到美元指數升值的影響，跌至 24 年來低點，日本當局已經表示會採取必要措施應對日元持續下滑的走勢。另外，有報導指，日本政府正考慮在 10 月之前取消對外國遊客每日入境人數的限制，日本的航空股、鐵路股及旅遊股爲此受到支持。 

上證綜指及恆生指數周一分別放中秋節假期，並無開市， 上周上證綜指全周取得2.37%的進賬， 收 3,262.05點，恆指全周跌幅收窄至0.46%， 收19,362.25點。
READ MORE

市場對高息及經濟衰退憂慮未除 但依然低位反彈

READ MORE

市場周三表現意外强勁 聯儲紀要預示加息力度不減

在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。
請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。


目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。

SBS 致力為澳洲多元社區提供最新的新冠疫情資訊。有關新型冠狀病毒疫情的最新報導，請前往 
sbs.com.au/language/cantonese/coronavirus-updates



瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
廣東話節目 MeWe 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享

Latest podcast episodes

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 新聞簡報（9月12日）

COVID Vaccine

【疫苗快報】澳洲護老院新冠死亡急劇上升（9月12日）

SWITZERLAND UN HUMAN RIGHTS

聯合國人權理事會今開會 如何處理新疆人權問題或影響可信度

The latest ACT Skilled Visa Invitation round was released

【避風港政策審批速度快】移民仲介指幾乎可保證成功申請