美國通脹數字即將出爐 市場繼續做好

要點 上證及恆指繼續放公衆假期周一休假

澳洲ASX 200 及 日經指數緊隨美股走勢





今晨美國三大股指收市時，道指取得0.66%的升幅，納指更加領漲全球， 升幅 1.2%。市場預期今晚出爐的通脹數字將會放緩所致。盡管如此，聯儲局依然會維持加息75個基點的原先設定， 詳情待續......





周一ASX 200 指數表現强勁，勁升 1.02%，收 6,964.50 點，升至 9 月份的最高水平，ASX200受惠於美股上周在超賣背景下强力反彈，並在科技股及資源礦務股的領漲下做好。重磅資源礦務股BHP、Fortescue Metals 及 Rio Tinto 分別取得3.5%、3.3%及1.8%升幅。





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日經指數周一走勢與澳洲ASX200 看齊，跟隨美股的走勢爲主，收高 1.16%，收 28,542.11 點，東證指數升 0.75% 至 1,980 點，創下兩周以來的新高。與此同時，日元受到美元指數升值的影響，跌至 24 年來低點，日本當局已經表示會採取必要措施應對日元持續下滑的走勢。另外，有報導指，日本政府正考慮在 10 月之前取消對外國遊客每日入境人數的限制，日本的航空股、鐵路股及旅遊股爲此受到支持。





上證綜指及恆生指數周一分別放中秋節假期，並無開市， 上周上證綜指全周取得2.37%的進賬， 收 3,262.05點，恆指全周跌幅收窄至0.46%， 收19,362.25點。



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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







